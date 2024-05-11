Покоряли горные вершины: 6 украинцев задержаны при попытке пересечения границы, — ГПСУ

По информации пограничников, среди задержанных были жители Запорожской, Харьковской, Ровненской и Киевской областей. Каждый из них должен был заплатить от 4 до 8 тысяч долларов за организацию "похода".

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В Украине продолжают действовать ограничения на пересечение границы для военнобязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Некоторые из них пытаются нарушить запрет и незаконно пересечь границу. В Государственной пограничной службе (ГПСУ) рассказали об одном из случаев.

Сообщается, что шестеро мужчин имели намерения пересечь границу через горы за последние сутки. Их обнаружили пограничники Мукачевского отряда на горных участках.

"Так, пятерых "туристов" остановили наряды от отделения "Богдан". Покорять горные вершины украинско-румынской границы на этом направлении собирались жители Харьковщины, Запорожья, Ровненской области и двое жителей Киевщины", — говорится в сообщении ГПСУ.

Украинцы пытались пересечь границу через горы Фото: ГПСУ Украинцы пытались пересечь границу через горы Фото: ГПСУ

Еще один нарушитель был из Харьковской области. Пограничники отдела "Яблоновка" остановили его на половине пути в Румынию.

Примечательно, что каждый из задержанных мужчин должен был заплатить за организацию своих "походов" от 4 до 8 тысяч долларов. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают круг лиц, которые причастны к противоправной деятельности.

"В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" дело направлено в суд", — подытожили в ГПСУ.

Напомним, 10 мая сообщалось, что украинец с правом на выезд за границу пытался перебраться через Тису. До того, как попробовать переплыть реку, мужчина посоветовался со "специалистами", которым за услугу заплатил еще 1500 долларов.