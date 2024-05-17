Ставка на ИИ. Как трансформируется поле боя на Ближнем Востоке

Война в Украине или в Израиле может показаться скептикам далекой от революций на поле боя и ИИ. Однако автор Ури Инспектор уверен, что искусственный интеллект постепенно влияет на ведение боевых действий.

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Израиль и страны Персидского залива делают ставку на искусственный интеллект, который поможет им противостоять иранским беспилотникам и прокси.

Фокус перевел статью Ури Инспектора о том, как искусственный интеллект меняет военное ремесло на Ближнем Востоке.

Визуальный облик войны в секторе Газа формируют образы танков и руин, знакомых публике со времен глобальной войны с терроризмом. Однако при ближайшем рассмотрении открывается футуристичное боевое пространство, в равной степени определяемое алгоритмами и робототехникой, перестрелками и воздушными атаками.

Миниатюрные дроны-камикадзе Firefly ЦАХАЛа автономно перемещаются по улицам Газы. Бронетранспортеры Namer и Eitan преодолевают завалы, используя системы искусственного интеллекта Edge 360 для алгоритмического обнаружения угроз. Израильские танки "Меркава", оснащенные первой в мире системой активной защиты Trophy, запускают автоматические снаряды, которые перехватывают ракеты и гранатометы ХАМАСа.

Дрон Firefly Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Беспилотники с искусственным интеллектом пытаются составить карту обширной сети туннелей ХАМАСа, а роботы IRIS и "рободоги" Vision 60 маневрируют по ней, применяя специализированные датчики и камеры для обнаружения объектов и людей. По словам создателей стартапа, пехота ЦАХАЛа вооружена винтовками с оптическим прицелом "SMASH", оснащенным искусственным интеллектом, который превращает каждого солдата в снайпера. Тем временем миниатюрный полуавтономный робот по имени Jaguar патрулирует пограничный забор в Газе.

Над всем этим царит система искусственного интеллекта "Fire Weaver", соединяющая датчики, собирающие информацию, с оружием полевых стрелков. Системы "Gospel" и "Lavender" используют машинное обучение для автоматического генерирования рекомендаций по целям, просеивая огромные объемы данных из разветвленных сетей наблюдения. Если до 2020 года ЦАХАЛу требовалось десять дней, чтобы найти и утвердить десять целей, то автономные системы позволяют поразить в десять раз больше целей за этот же срок.

Геоэкономика военного ИИ

Многие оборонные аналитики провозгласили новую "революцию в военном деле", в ходе которой технологические инновации, в частности ИИ, радикально изменят способ ведения войны, повлияют на баланс сил и сформируют новые угрозы безопасности. Интеграция в военные институты технологических систем, способных имитировать и превосходить человеческий интеллект, переосмыслит процесс принятия решений и стратегию. Аналогичным образом, развитие летальных автономных систем вооружений (LAWS), которые выбирают цели или даже атакуют без участия человека, создаст серьезные проблемы в области контроля над вооружениями и международного права.

В то время как Вашингтон и Пекин могут занять центральное место в борьбе за технологическое господство, по Ближнему Востоку уже бродит призрак революции в военном деле. Предприятия и правительства ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля, в частности, вкладывают значительные средства в развитие автономных военных технологий. Значительные бюджеты на НИОКР, развитая инфраструктура, стратегические связи и доступ к квалифицированной рабочей силе помогли этим трем высокомилитаризованным странам занять лидирующие позиции в новом оборонном ландшафте.

EDGE Group, эмиратский государственный производитель оружия, специализируется на "автономном интеллектуальном оружии и электронной войне". На конференции IDEC 2023 было представлено одиннадцать новых беспилотных автомобилей с поддержкой автономности, что составляет большинство из четырнадцати новых систем. EDGE также финансировал разработку беспилотника "Garmousha" компании ADASI — первого беспилотника ОАЭ, управляемого искусственным интеллектом. Город науки и технологий имени короля Абдулазиза может похвастаться обширными программами по разработке передовых БПЛА и робототехники. В 2020 году государственная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) приобрела Advanced Electronics Company (AEC) в рамках крупнейшей в истории оборонной промышленности королевства сделки, что свидетельствует о приоритете высокотехнологичного военного потенциала.

Garmousha - первый беспилотник под управлением ИИ от ОАЭ Фото: Armyrecognition

Ориентация на собственное оборонное производство является ключевым элементом более широких усилий двух монархий Персидского залива по экономическому развитию. Эти усилия направленных на замену углеводородной зависимости самодостаточностью, основанной на искусственном интеллекте, как подчеркивается в документах Saudi Vision 2030 и UAE 2031. ИИ рассматривается как необходимое условие цифровой трансформации в различных секторах экономики Саудовской Аравии, включая здравоохранение, государственные услуги, энергетику, водоснабжение, производство и транспорт. Примечательно, что в ОАЭ назначен первый в мире министр по вопросам ИИ, что свидетельствует о его важности для управления Эмиратами. Столкнувшись с проблемами человеческого капитала и скудными неэнергетическими промышленными базами, страны Персидского залива надеются использовать ИИ как "трамплин" устойчивого экономического роста в мире энергетического перехода. По оценкам, к 2030 году расходы на ИИ на Ближнем Востоке могут достичь 320 миллиардов долларов, причем Эр-Рияд и Абу-Даби будут самыми крупными инвесторами. Почти 40% компаний в ОАЭ и 45% компаний в Саудовской Аравии готовятся к автоматизированной, управляемой ИИ рабочей среде.

За последние тридцать лет бурно развивающаяся коммерческая высокотехнологичная индустрия Израиля способствовала росту специализированной оборонной промышленности. Все благодаря государственным инвестициям в гражданские исследования и разработки, составляющие 4% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире. Израильские оборонные инновации — следствие интенсивного взаимодействия между военным и гражданским секторами. Персонал, занимающийся разработками, состоит в основном из ветеранов технологических подразделений ЦАХАЛа, а государственные оборонные предприятия, такие как Rafael и IAI, финансируют университетские исследования. В 2022 году объем экспорта составит рекордные 12,6 миллиарда долларов, что на 50% больше, чем за предыдущие три года, поэтому высокотехнологичная оборонная промышленность Израиля играет важную роль в экономике страны в целом.

Новые расчеты безопасности

В то время как экономическая модернизация заставляет Израиль и страны Персидского залива развивать собственные инновации в области ИИ, императивы национальной безопасности в конечном итоге обуславливают уникальный интерес региона к LAWS. Такой интерес отчасти обусловлен их статусом небольших держав. Военизированный ИИ может быть использован в качестве "суррогата" в военных действиях, предоставляя малым государствам "множитель силы" против более густонаселенных соперников, имеющих количественные преимущества в обычных вооружениях и человеческих ресурсах. Учитывая ограниченный размер вооруженных сил ОАЭ и Саудовской Аравии и зависимость Израиля от мобилизации резервистов, интеграция ИИ в вооруженные силы теоретически гарантирует высокую эффективность при сокращении экономических и человеческих затрат.

Меняющийся характер угроз региональной безопасности требует быстрых технологических инноваций. Широкое применение дронов негосударственными субъектами, такими как поддерживаемые Ираном хуситы и "Хезболла", создало беспрецедентные риски. В 2019 году нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в Абгайке и Хурайсе подверглись атаке иранских беспилотников, которым удалось уклониться от обычных радаров. Это стало решающим толчком для Эр-Рияда к разработке собственных высокотехнологичных средств защиты от беспилотников. В январе 2022 года беспилотники хуситов атаковали три эмиратских нефтяных танкера и территорию аэропорта, подчеркнув опасность асимметричной войны для экономической безопасности ОАЭ и их международной репутации как стабильного государства. Аналогичным образом, ХАМАС с переменным успехом применяет против Израиля как автономные подводные беспилотники, так и БПЛА.

В январе 2022 года беспилотники хуситов атаковали три эмиратских нефтяных танкера и территорию аэропорта, подчеркнув опасность асимметричной войны Фото: Скрин видео

В стратегической обстановке, когда государства больше не обладают монополией на передовые технологии и оружие дальнего радиуса действия, скорость и эффективность оборонного потенциала необходимо увеличить в ответ на новые вызовы. Как видно на примере Саудовской Аравии, обычные радарные системы с трудом обнаруживают беспилотники в режиме реального времени и часто не в состоянии отличить БПЛА от птиц или мусора. Многие беспилотники хуситов, нацеленные на Абу-Даби, летели на небольшой высоте, чтобы избежать обнаружения построенными в ОАЭ американскими системами Terminal High Altitude Area Defense и перехватчиками Patriot. Системы искусственного интеллекта, использующие передовые датчики, камеры и акустику, обеспечивают более точный и эффективный ответ. Алгоритмы машинного обучения способны распознавать характерные признаки беспилотников. Более того, современные противники — это децентрализованные цели, требующие немедленного поражения, которое могут обеспечить только вычислительные мощности.

Израильские стратеги и стратеги стран Персидского залива знают о все более высокотехнологичной милитаризации Ирана. В январе 2021 года Тегеран продемонстрировал свои мускулы в ходе учений "Великий пророк-15", в ходе которых были показаны первые в стране автономные дроны-камикадзе. Считается, что центральную роль в разработке систем вооружений с искусственным интеллектом играет Организация джихада по исследованию и самообеспечению сухопутных войск Исламской Республики, о чем свидетельствует недавняя демонстрация вооруженного боевого робота Heidar-1. Бригадный генерал Мохаммад Хасан Нами утверждает, что к 2024 году Иран будет располагать полностью автономными системами на поле боя.

Поскольку превосходство беспилотников хуситов, "Хезболлы" и ХАМАСа можно объяснить иранской контрабандой и передачей технологий, ось Израиль — Персидский залив столкнется с пугающей перспективой появления у своих ворот негосударственных военизированных формирований, вооруженных ИИ.

Новые технологии, новые альянсы

В 2021 году EDGE и израильская компания IAI договорились о совместной разработке полностью автономной системы защиты от беспилотников. На первой ближневосточной конференции по беспилотникам в Абу-Даби в 2022 году ОАЭ предложили создать "региональный щит" для перехвата беспилотников. Примечательно, что именно эмиратский министр искусственного интеллекта Омар бин Султан аль-Олама выступил перед собравшимися, предупредив, что "беспилотные системы стали дешевле и доступнее, чем когда-либо прежде… и эта доступность позволяет таким системам попасть в руки террористических групп…". Таким образом, новая оборонная парадигма, основанная на ИИ, укрепляет связи между бывшими врагами по мере того, как традиционные политические антагонизмы рушатся под тяжестью кризисов национальной безопасности.

Действительно, вскоре после подписания Авраамских соглашений (AA) Израиль и ОАЭ создали совместное предприятие по коммерческим технологиям искусственного интеллекта и больших данных. Долгосрочные оборонные последствия сотрудничества, изначально предназначенного для борьбы с COVID-19, очевидны из состава участников: эмиратский пионер в области ИИ Group 42 (G42) и израильские государственные оборонные гиганты IAI и Rafael (последний является производителем систем ПВО "Железный купол" и "Праща Давида"). В сентябре 2022 года Израиль согласился продать Объединенным Арабским Эмиратам передовую систему ПВО вместе с мобильными перехватчиками SPYDER производства Rafael для усиления их защиты от беспилотников. В 2021 году Rafael и еще одна израильская оружейная компания, Elbit Systems, создали зарегистрированные в ОАЭ компании с явной целью долгосрочного сотрудничества с эмиратскими военными. С момента подписания Соглашения о перемирии Израиль заключил с ближневосточными государствами сделки на сумму 3 миллиарда долларов, причем почти четверть его оборонного экспорта в 2022 году придется на страны региона.

Соперничество великих держав

Будучи крупнейшим поставщиком оружия и гарантом безопасности в регионе, Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с расширением военного присутствия Китая в Персидском заливе, особенно в связи с продажей и производством автономного оружия и передовой инфраструктуры 5G. В 2017 году Китай открыл в Саудовской Аравии завод по производству беспилотников CH-4, а 300 дронов Wing Loong II были проданы королевству и задействованы в войне в Йемене. Китай даже предложил Эр-Рияду Blowfish A3 — оснащенный искусственным интеллектом беспилотный вертолет. Между тем, в двадцатипятилетнем соглашении Пекина с Ираном особое внимание уделяется совместному производству оружия на основе ИИ, что свидетельствует о явном намерении уравновесить влияние США на Ближнем Востоке.

Wing Loong II Фото: China News Service

Во время правления Трампа, после того как Соединенные Штаты отказались продать ОАЭ свой новейший беспилотник, Абу-Даби обратился к Китаю, чтобы приобрести 5 беспилотников Wing Loong II. Совсем недавно, в августе 2023 года, Абу-Даби объявил о своих первых совместных учениях с Народно-освободительной армией Китая. В 2022 году Саудовская Аравия провела первый саммит Китая и Арабских государств, на котором было обещано расширить "научно-техническое" сотрудничество с Китаем. Растущая привлекательность Пекина как альтернативного поставщика оружия и технологий для стран Ближнего Востока объясняется невмешательством КНР в их внутреннюю политику и предложением более дешевого высокотехнологичного вооружения. Даже Израиль создал китайско-израильские совместные предприятия по производству беспилотников Phalcon и Harpy.

В ответ на китайские угрозы американскому превосходству в вооружениях в регионе администрация Байдена предложила расширить оружейную сделку с ОАЭ на 2,2 миллиарда долларов, добавив в нее сложное оружие и системы ПВО. Однако сделка остается в подвешенном состоянии. Вашингтон продолжает отказывать ОАЭ в поставках истребителей F-35, в первую очередь из-за присутствия Китая в Эмиратах. Министерство обороны опасается, что запатентованные стелс-возможности и сенсорные технологии для самолетов окажутся в руках Пекина.

Что дальше?

Скептиков можно простить, если они сочтут так называемую военную революцию научной фантастикой. Действительно, 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа, вооруженные архаичным советским и китайским оружием, а также мотоциклами, бульдозерами и парапланами, смогли прорвать одну из самых технологически сложных военных границ в мире. Тем временем в Восточной Европе две, казалось бы, передовые армии оказались в патовой ситуации окопной войны, напоминающей Первую мировую. Конечно, по мере того как ИИ изменяет все новые аспекты жизни, поле битвы завтрашнего дня формируется постепенно.

Тем не менее эта важнейшая технология все чаще диктует экономическую политику, оборонную стратегию, торговлю, дипломатию и соперничество сверхдержав в одном из самых милитаризованных регионов мира. Страны Персидского залива полагаются на ИИ и развивающиеся высокотехнологичные оборонные отрасли, чтобы обеспечить динамичное развитие после того, как период добычи нефти останется в прошлом. В то же время экономика и экспортная база Израиля зависят от синергии между военными и коммерческими высокими технологиями. По мере того как атаки беспилотников негосударственных воюющих сторон и иранские заявления меняют традиционные представления об угрозе, малые государства региона стремятся к наращиванию сил и средств высокоточной обороны. Все более многополярный Ближний Восток стал ключевым рубежом в борьбе сверхдержав за технологическое превосходство.

Об авторе

Ури Инспектор — бывший журналист, получивший степень магистра по ближневосточным исследованиям в Гарвардском университете. Ури является стипендиатом Инициативы молодых лидеров Кембриджского форума по Ближнему Востоку и Северной Африке.