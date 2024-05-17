Ставка на ШІ. Як трансформується поле бою на Близькому Сході

Війна в Україні чи в Ізраїлі може здатися скептикам далекою від революцій на полі бою та ШІ. Однак автор Урі Інспектор впевнений, що штучний інтелект поступово впливає на ведення бойових дій.

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Ізраїль і країни Перської затоки роблять ставку на штучний інтелект, який допоможе їм протистояти іранським безпілотникам і проксі.

Фокус переклав статтю Урі Інспектора про те, як штучний інтелект змінює військове ремесло на Близькому Сході.

Візуальний вигляд війни в секторі Гази формується образами танків і руїн, знайомих публіці з часів глобальної війни з тероризмом. Однак при ближчому погляді відкривається футуристичний бойовий простір, що однаковою мірою визначається алгоритмами і робототехнікою, перестрілками і повітряними атаками.

Мініатюрні дрони-камікадзе Firefly ЦАХАЛу автономно рухаються вулицями Гази. Бронетранспортери Namer і Eitan долають завали, використовуючи системи штучного інтелекту Edge 360 для алгоритмічного виявлення загроз. Ізраїльські танки "Меркава", оснащені першою у світі системою активного захисту Trophy, запускають автоматичні снаряди, які перехоплюють ракети і гранатомети ХАМАСу.

Дрон Firefly Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Безпілотники зі штучним інтелектом намагаються скласти карту великої мережі тунелів ХАМАСу, а роботи IRIS і "рободоги" Vision 60 маневрують нею, застосовуючи спеціалізовані датчики і камери для виявлення об'єктів і людей. За словами творців стартапу, піхота ЦАХАЛу озброєна гвинтівками з оптичним прицілом "SMASH", оснащеним штучним інтелектом, який перетворює кожного солдата на снайпера. Тим часом мініатюрний напівавтономний робот на ім'я Jaguar патрулює прикордонний паркан у Газі.

Над усім цим панує система штучного інтелекту "Fire Weaver", що з'єднує датчики, які збирають інформацію, зі зброєю польових стрільців. Системи "Gospel" і "Lavender" використовують машинне навчання для автоматичного генерування рекомендацій щодо цілей, просіваючи величезні обсяги даних із розгалужених мереж спостереження. Якщо до 2020 року ЦАХАЛу було потрібно десять днів, щоб знайти і затвердити десять цілей, то автономні системи дають змогу вразити вдесятеро більше цілей за цей самий термін.

Геоекономіка військового ШІ

Багато оборонних аналітиків проголосили нову "революцію у військовій справі", під час якої технологічні інновації, зокрема ШІ, радикально змінять спосіб ведення війни, вплинуть на баланс сил і сформують нові загрози безпеці. Інтеграція у військові інститути технологічних систем, здатних імітувати і перевершувати людський інтелект, переосмислить процес ухвалення рішень і стратегію. Аналогічним чином, розвиток летальних автономних систем озброєнь (LAWS), які обирають цілі або навіть атакують без участі людини, створить серйозні проблеми в галузі контролю над озброєннями та міжнародного права.

У той час як Вашингтон і Пекін можуть посісти центральне місце в боротьбі за технологічне панування, Близьким Сходом уже блукає привид революції у військовій справі. Підприємства та уряди ОАЕ, Саудівської Аравії та Ізраїлю, зокрема, вкладають значні кошти в розвиток автономних військових технологій. Значні бюджети на НДДКР, розвинена інфраструктура, стратегічні зв'язки та доступ до кваліфікованої робочої сили допомогли цим трьом високомілітаризованим країнам посісти провідні позиції в новому оборонному ландшафті.

EDGE Group, еміратський державний виробник зброї, спеціалізується на "автономній інтелектуальній зброї та електронній війні". На конференції IDEC 2023 було представлено одинадцять нових безпілотних автомобілів із підтримкою автономності, що становить більшість із чотирнадцяти нових систем. EDGE також фінансував розробку безпілотника "Garmousha" компанії ADASI — першого безпілотника ОАЕ, керованого штучним інтелектом. Місто науки і технологій імені короля Абдулазіза може похвалитися великими програмами з розробки передових БПЛА і робототехніки. У 2020 році державна компанія Saudi Arabian Military Industries (SAMI) придбала Advanced Electronics Company (AEC) у межах найбільшої в історії оборонної промисловості королівства угоди, що свідчить про пріоритет високотехнологічного військового потенціалу.

Garmousha — перший безпілотник під управлінням ШІ від ОАЕ Фото: Armyrecognition

Орієнтація на власне оборонне виробництво є ключовим елементом ширших зусиль двох монархій Перської затоки з економічного розвитку. Ці зусилля спрямовані на заміну вуглеводневої залежності самодостатністю, що ґрунтується на штучному інтелекті, як підкреслюється в документах Saudi Vision 2030 і UAE 2031. ШІ розглядають як необхідну умову цифрової трансформації в різних секторах економіки Саудівської Аравії, включно з охороною здоров'я, державними послугами, енергетикою, водопостачанням, виробництвом і транспортом. Примітно, що в ОАЕ призначено першого у світі міністра з питань ШІ, що свідчить про його важливість для управління Еміратами. Через проблеми людського капіталу та мізерні неенергетичні промислові бази країни Перської затоки сподіваються використати ШІ як "трамплін сталого економічного зростання у світі енергетичного переходу. За оцінками, до 2030 року витрати на ШІ на Близькому Сході можуть досягти 320 мільярдів доларів, причому Ер-Ріяд і Абу-Дабі будуть найбільшими інвесторами. Майже 40% компаній в ОАЕ і 45% компаній у Саудівській Аравії готуються до автоматизованого, керованого ШІ робочого середовища.

За останні тридцять років комерційна високотехнологічна індустрія Ізраїлю, що бурхливо розвивається, сприяла зростанню спеціалізованої оборонної промисловості. Усе завдяки державним інвестиціям у цивільні дослідження і розробки, які становлять 4% ВВП, що є одним із найвищих показників у світі. Ізраїльські оборонні інновації — наслідок інтенсивної взаємодії між військовим і цивільним секторами. Персонал, що займається розробками, складається здебільшого з ветеранів технологічних підрозділів ЦАХАЛу, а державні оборонні підприємства, такі як Rafael і IAI, фінансують університетські дослідження. У 2022 році обсяг експорту складе рекордні 12,6 мільярда доларів, що на 50% більше, ніж за попередні три роки, тож високотехнологічна оборонна промисловість Ізраїлю відіграє важливу роль в економіці країни загалом.

Нові підвалини безпеки

У той час як економічна модернізація змушує Ізраїль і країни Перської затоки розвивати власні інновації в галузі ШІ, імперативи національної безпеки зрештою зумовлюють унікальний інтерес регіону до LAWS. Такий інтерес частково зумовлений їхнім статусом невеликих держав. Воєнізований ШІ може бути використаний як "сурогат" у військових діях, надаючи малим державам "множник сили" проти більш густонаселених суперників, що мають кількісні переваги у звичайних озброєннях і людських ресурсах. З огляду на обмежений розмір збройних сил ОАЕ і Саудівської Аравії та залежність Ізраїлю від мобілізації резервістів, інтеграція ШІ у збройні сили теоретично гарантує високу ефективність за скорочення економічних і людських витрат.

Мінливий характер загроз регіональній безпеці вимагає швидких технологічних інновацій. Широке застосування дронів недержавними суб'єктами, такими як підтримувані Іраном хусити і "Хезболла", створило безпрецедентні ризики. У 2019 році нафтопереробні об'єкти Saudi Aramco в Абґайку і Хурайсі зазнали атаки іранських безпілотників, яким вдалося ухилитися від звичайних радарів. Це стало вирішальним поштовхом для Ер-Ріяда до розробки власних високотехнологічних засобів захисту від безпілотників. У січні 2022 року безпілотники хуситів атакували три еміратські нафтові танкери та територію аеропорту, підкресливши небезпеку асиметричної війни для економічної безпеки ОАЕ та їхньої міжнародної репутації як стабільної держави. Аналогічним чином, ХАМАС зі змінним успіхом застосовує проти Ізраїлю як автономні підводні безпілотники, так і БПЛА.

У січні 2022 року безпілотники хуситів атакували три еміратські нафтові танкери і територію аеропорту, підкресливши небезпеку асиметричної війни Фото: Скрин відео

У стратегічній ситуації, коли держави більше не володіють монополією на передові технології та зброю дальнього радіусу дії, швидкість і ефективність оборонного потенціалу необхідно збільшити у відповідь на нові виклики. Як видно на прикладі Саудівської Аравії, звичайні радарні системи насилу виявляють безпілотники в режимі реального часу і часто не в змозі відрізнити БПЛА від птахів або сміття. Багато безпілотників хуситів, націлених на Абу-Дабі, летіли на невеликій висоті, щоб уникнути виявлення побудованими в ОАЕ американськими системами Terminal High Altitude Area Defense і перехоплювачами Patriot. Системи штучного інтелекту, що використовують передові датчики, камери та акустику, забезпечують більш точну та ефективну відповідь. Алгоритми машинного навчання здатні розпізнавати характерні ознаки безпілотників. Ба більше, сучасні супротивники — це децентралізовані цілі, що потребують негайного ураження, яке можуть забезпечити тільки обчислювальні потужності.

Ізраїльські стратеги та стратеги країн Перської затоки знають про дедалі більш високотехнологічну мілітаризацію Ірану. У січні 2021 року Тегеран продемонстрував свої м'язи під час навчань "Великий пророк-15", під час яких було продемонстровано перші в країні автономні дрони-камікадзе. Вважають, що ключову роль у розробленні систем озброєнь зі штучним інтелектом відіграє Організація джихаду з дослідження і самозабезпечення сухопутних військ Ісламської Республіки, про що свідчить нещодавня демонстрація озброєного бойового робота Heidar-1. Бригадний генерал Мохаммад Хасан Намі стверджує, що до 2024 року Іран матиме повністю автономні системи на полі бою.

Оскільки перевагу безпілотників хуситів, "Хезболли" і ХАМАСу можна пояснити іранською контрабандою і передачею технологій, вісь Ізраїль — Перська затока наразиться на жахливу перспективу появи біля своїх воріт недержавних воєнізованих формувань, озброєних ШІ.

Нові технології, нові альянси

2021 року EDGE та ізраїльська компанія IAI домовилися про спільне розроблення повністю автономної системи захисту від безпілотників. На першій близькосхідній конференції з безпілотників в Абу-Дабі 2022 року ОАЕ запропонували створити "регіональний щит" для перехоплення безпілотників. Примітно, що саме еміратський міністр штучного інтелекту Омар бін Султан аль-Олама виступив перед присутніми, попередивши, що "безпілотні системи стали дешевшими і доступнішими, ніж будь-коли раніше… і ця доступність дає змогу таким системам потрапити до рук терористичних груп…". Таким чином, нова оборонна парадигма, заснована на ШІ, зміцнює зв'язки між колишніми ворогами в міру того, як традиційні політичні антагонізми руйнуються під вагою криз національної безпеки.

Дійсно, незабаром після підписання Авраамських угод (AA) Ізраїль і ОАЕ створили спільне підприємство з комерційних технологій штучного інтелекту і великих даних. Довгострокові оборонні наслідки співпраці, від початку призначеної для боротьби з COVID-19, очевидні зі складу учасників: еміратський піонер у сфері ШІ Group 42 (G42) та ізраїльські державні оборонні гіганти IAI і Rafael (останній є виробником систем ППО "Залізний купол" і "Праща Давида"). У вересні 2022 року Ізраїль погодився продати Об'єднаним Арабським Еміратам передову систему ППО разом із мобільними перехоплювачами SPYDER виробництва Rafael для посилення їхнього захисту від безпілотників. 2021 року Rafael і ще одна ізраїльська збройова компанія, Elbit Systems, створили зареєстровані в ОАЕ компанії з явною метою довгострокового співробітництва з еміратськими військовими. З моменту підписання Угоди про перемир'я Ізраїль уклав із близькосхідними державами угоди на суму 3 мільярди доларів, причому майже чверть його оборонного експорту 2022 року припаде на країни регіону.

Суперництво великих держав

Як найбільший постачальник зброї і гарант безпеки в регіоні, Сполучені Штати висловлюють стурбованість у зв'язку з розширенням військової присутності Китаю в Перській затоці, особливо у зв'язку з продажем і виробництвом автономної зброї та передової інфраструктури 5G. У 2017 році Китай відкрив у Саудівській Аравії завод із виробництва безпілотників CH-4, а 300 дронів Wing Loong II було продано королівству і задіяно у війні в Ємені. Китай навіть запропонував Ер-Ріяду Blowfish A3 — оснащений штучним інтелектом безпілотний вертоліт. Тим часом у двадцятип'ятирічній угоді Пекіна з Іраном особлива увага приділяється спільному виробництву зброї на основі ШІ, що свідчить про явний намір врівноважити вплив США на Близькому Сході.

Wing Loong II Фото: China News Service

Під час правління Трампа, після того як Сполучені Штати відмовилися продати ОАЕ свій новітній безпілотник, Абу-Дабі звернувся до Китаю, щоб придбати 5 безпілотників Wing Loong II. Зовсім недавно, у серпні 2023 року, Абу-Дабі оголосив про свої перші спільні навчання з Народно-визвольною армією Китаю. У 2022 році Саудівська Аравія провела перший саміт Китаю та Арабських держав, на якому було обіцяно розширити "науково-технічне" співробітництво з Китаєм. Зростаюча привабливість Пекіна як альтернативного постачальника зброї і технологій для країн Близького Сходу пояснюється невтручанням КНР у їхню внутрішню політику і пропозицією дешевшого високотехнологічного озброєння. Навіть Ізраїль створив китайсько-ізраїльські спільні підприємства з виробництва безпілотників Phalcon і Harpy.

У відповідь на китайські погрози американській перевазі в озброєннях у регіоні адміністрація Байдена запропонувала розширити збройову угоду з ОАЕ на 2,2 мільярда доларів, додавши в неї складну зброю і системи ППО. Однак угода залишається в підвішеному стані. Вашингтон продовжує відмовляти ОАЕ в поставках винищувачів F-35, насамперед через присутність Китаю в Еміратах. Міністерство оборони побоюється, що запатентовані стелс-можливості та сенсорні технології для літаків опиняться в руках Пекіна.

Що далі?

Скептиків можна пробачити, якщо вони вважатимуть так звану військову революцію науковою фантастикою. Дійсно, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу, озброєні архаїчною радянською і китайською зброєю, а також мотоциклами, бульдозерами і парапланами, змогли прорвати один із найбільш технологічно складних військових кордонів у світі. Тим часом у Східній Європі дві, здавалося б, передові армії опинилися в патовій ситуації окопної війни, що нагадує Першу світову. Звичайно, у міру того як ШІ змінює все нові аспекти життя, поле битви завтрашнього дня формується поступово.

Проте ця найважливіша технологія все частіше диктує економічну політику, оборонну стратегію, торгівлю, дипломатію і суперництво наддержав в одному з найбільш мілітаризованих регіонів світу. Країни Перської затоки покладаються на ШІ та високотехнологічні оборонні галузі, що розвиваються, щоб забезпечити динамічний розвиток після того, як період видобутку нафти залишиться в минулому. Водночас економіка та експортна база Ізраїлю залежать від синергії між військовими та комерційними високими технологіями. У міру того як атаки безпілотників недержавних сторін, що воюють, та іранські заяви змінюють традиційні уявлення про загрозу, малі держави регіону прагнуть до нарощування сил і засобів високоточної оборони. Дедалі більш багатополярний Близький Схід став ключовим рубежем у боротьбі наддержав за технологічну перевагу.

Про автора

Урі Інспектор — колишній журналіст, який отримав ступінь магістра з близькосхідних досліджень у Гарвардському університеті. Урі є стипендіатом Ініціативи молодих лідерів Кембриджського форуму з Близького Сходу та Північної Африки.