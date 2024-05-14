Совпадение 4 факторов: почему РФ смогла продвинуться в Харьковской области, – WP

Российское наступление стало возможным из-за совпадения сразу четырех факторов, среди которых долгая задержка с помощью из США и адаптацией ВС РФ к боевым действиям.

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На войне всегда стоит ждать неожиданного. Украина готовилась к новому наступлению РФ на востоке страны после падения Авдеевки. Но тем временем ВС РФ атаковали на севере Харьковской области. Колумнист по нацбезопасности Макс Бут в колонке The Washington Post проанализировал, почему оккупанты начали давить с нового направления.

Российское наступление может еще продолжиться и на востоке Украины, но сейчас оккупанты совершили неожиданное наступление в Харьковской области, утверждает аналитик. ВС РФ зашли на почти 8 км силами до 5 батальонов. Потенциально атака может оказаться самым быстрым наступлением ВС РФ с начала боевых действий.

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Летняя кампания началась? Какие силы ВС РФ накопили для наступления в Харьковской области

Если россияне продолжат наступление, то Харьков может снова оказаться в зоне действия артиллерии, как это было в начале полномасштабной войны. По словам автора, он видел разрушения Харькова собственными глазами в марте 2024 года. Шрамы от начала боевых действий до сих пор заметны в городе.

Худшим сценарием будет захват Харькова, но этот вариант очень маловероятен. Однако Украине приходится перебрасывать подкрепления из Донецкой области, что потенциально даст ВС РФ продвигаться в регионе. Объяснение действий РФ кроется в двух факторах:

долгая задержка с выделением помощи Украине со стороны США;

российская армия учится на ошибках и адаптируется к боевым действиям.

В качестве примера адаптации Бут приводит пример, как некоторые штурмы оккупантов происходят на мотоциклах, чтобы быстро продвинуться к украинским рубежам без тяжелой техники. Также РФ массово применяет корректирующие авиабомбы для уничтожения оборонительных линий ВСУ.

Украина со своей стороны сильно ослабла из-за длительной задержки с помощью из США. Российское преимущество в боеприпасах местами достигало один к десяти. Запасы зенитных ракет также сократились. Поэтому РФ могла завоевывать локальное господство в воздухе.

Сейчас помощь из США начала поступать, но еще нужно время, чтобы должным образом обеспечить украинских защитников. Это время использует РФ для своего продвижения. К тому же ограничение применять американское оружие против целей на территории России в значительной степени делает невозможным способность Украины бить по силам, которые готовятся к нападению. Великобритания уже отменила это ограничение, но США — нет.

И последние два аргумента — это затягивание с мобилизацией в Украине и позднее начало строительства инженерно-фортификационных сооружений на фронте и у границы с РФ.

"Хорошая новость заключается в том, что у Украины еще есть время, чтобы оправиться от этих неудач. Строительство новых укреплений и мобилизация большего количества украинских солдат в сочетании с массовым поступлением американского оружия и боеприпасов должно остановить наступление России и стабилизировать боевые линии", — резюмирует аналитик и добавляет, что в идеале США должны тоже отменить запрет на использование оружия по территории РФ.

Напомним, 14 мая Энтони Блинкен заявил, что помощь уже едет в Украину. Она поможет Украине одолеть РФ.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит в Харьковской области.