Збіг 4 факторів: чому РФ змогла просунутися в Харківській області, – WP

Російський наступ став можливим через збіг одразу чотирьох факторів, серед яких довга затримка із допомогою з США та адаптацією ЗС РФ до бойових дій.

Related video

На війні завжди варто чекати несподіваного. Україна готувалася до нового наступу РФ на сході країни після падіння Авдіївки. Але тим часом ЗС РФ атакували на півночі Харківської області. Колумніст з нацбезпеки Макс Бут в колонці The Washington Post проаналізував, чому окупанти почали тиснути з нового напрямку.

Російській наступ може ще продовжитися і на сході України, але зараз окупанти здійснили несподіваний наступ у Харківській області, стверджує аналітик. ЗС РФ зайшли на майже 8 км силами до 5 батальйонів. Потенційно атака може виявитися найшвидшим наступом ЗС РФ з початку бойових дій.

Важливо

Літня кампанія почалася? Які сили ЗС РФ накопичили для наступу на Харківщині

Якщо росіяни продовжать наступ, то Харків може знову опинитися в зону дії артилерії, як це було на початку повномасштабної війни. За словами автора, він бачив руйнування Харкова на власні очі у березні 2024 року. Шрами від початку бойових дій досі помітні у місті.

Найгіршим сценарієм буде захоплення Харкова, але цей варіант дуже малоймовірний. Проте Україні доводиться перекидати підкріплення з Донеччини, що потенційно дасть ЗС РФ просуватися в регіоні. Пояснення дій РФ криється у двох факторах:

довга затримка із виділенням допомоги Україні з боку США;

російська армія вчиться на помилках та адаптується до бойових дій.

Як приклад адаптації Бут наводить приклад, як деякі штурми окупантів відбуваються на мотоциклах, щоб швидко просунутись до українських рубежів без важкої техніки. Також РФ масово застосовує корегувальні авіабомби для знищення оборонних ліній ЗСУ.

Україна зі свого боку сильно ослабла через тривалу затримку із допомогою із США. Російська перевага у боєприпасах місцями сягала один до десяти. Запаси зенітних ракет також скоротилися. Через це РФ могла завойовувати локальне панування у повітрі.

Зараз допомога з США почала надходити, але ще потрібен час, щоб належним чином забезпечити українських захисників. Цей час використовує РФ для свого просування. До того ж обмеження застосовувати американську зброю проти цілей на території Росії значною мірою унеможливлює здатність України бити по силам, які готуються до нападу. Велика Британія вже скасувала це обмеження, але США — ні.

І останні два аргументи — це затягування із мобілізацією в Україні й пізній початок будівництва інженерно-фортифікаційних споруд на фронті та біля кордону з РФ.

"Хороша новина полягає в тому, що Україна ще має час, щоб оговтатися від цих невдач. Будівництво нових укріплень і мобілізація більшої кількості українських солдатів у поєднанні з масовим надходженням американської зброї та боєприпасів має зупинити наступ Росії та стабілізувати бойові лінії", — резюмує аналітик й додає, що в ідеалі США мають теж скасувати заборону на використання зброї по території РФ.

Нагадаємо, 14 травня Ентоні Блінкен заявив, що допомога вже їде в Україну. Вона допоможе Україні здолати РФ.

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається в Харківській області.