ВС РФ хотят создать буферную зону на Волчанском направлении, — пресс-офицер

Украинские военные продолжают закрепляться на позициях и параллельно обустраивают их.

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Российские войска не оставили попыток продвигаться вглубь украинской территории на севере Харьковской области. Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб в комментарии АрміяInform рассказал о ситуации в Волчанске.

Вблизи Волчанска российские войска продолжают обстрелы из всего вооружения: авиация, артиллерия, минометы. Однако украинские военные продолжают закрепляться на позициях и параллельно обустраивать их. Однако оккупанты изменили тактику и перешли к малым группам.

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"Эту тактику россияне начали применять еще на Донбассе. Они действительно пытаются проникать на территорию Украины небольшими группами, чтобы потом объединиться в большую ударную группировку", — отметил офицер.

Что касается потерь оккупантов именно на Волчанском направлении, то она пока неизвестна. Бойцы постоянно бьют врага и находятся на позициях. Также Лизогуб заявил, что учитывая количество привлеченных оккупантов ВС РФ к штурму, угрозы для продвижения на Харьков нет. Поэтому военные больше склоняются к варианту, что оккупанты хотят создать буферную зону на Волчанском направлении.

Сейчас продолжаются мероприятия по поиску потенциальных оккупантов в районе городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. За минувшие сутки было уничтожено 4 оккупанта и 5 единиц техники и оружия.

Напомним, 14 мая Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ атакуют окрестности Волчанска и идут на Липцы.

Согласно данным британской разведки, север Харьковщины атаковала новая группировка ВС РФ "Север".