ЗС РФ хочуть створити буферну зону на Вовчанському напрямку, — пресофіцер

Українські військові продовжують закріплюватися на позиціях і паралельно облаштовують їх.

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Російські війська не залишили спроб просуватися вглиб української території на півночі Харківської області. Пресофіцер Донецького прикордонного загону Ігор Лизогуб у коментарі "АрміяInform" розповів про ситуацію у Вовчанську.

Поблизу Вовчанська російські війська продовжують обстріли з усього озброєння: авіація, артилерія, міномети. Проте українські військові продовжують закріплюватися на позиціях і паралельно облаштовувати їх. Однак окупанти змінили тактику та перейшли до малих груп.

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"Цю тактику росіяни почали застосовувати ще на Донбасі. Вони дійсно намагаються проникати на територію України невеликими групами, щоб потім об’єднатися у велике ударне угруповання", — зазначив офіцер.

Щодо втрат окупантів саме на Вовчанському напрямку, то вона наразі невідома. Бійці постійно бʼють ворога та перебувають на позиціях. Також Лизогуб заявив, що враховуючи кількість залучених окупантів ЗС РФ до штурму, загрози для просування на Харків немає. Тому військові більше схиляються до варіанту, що окупанти хочуть створити буферну зону на Вовчанському напрямку.

Наразі тривають заходи з пошуку потенційних окупантів у районі міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. За минулу добу було знищено 4 окупанти й 5 одиниць техніки та зброї.

Нагадаємо, 14 травня Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ атакують околиці Вовчанська та йдуть на Липці.

Згідно з даними британської розвідки, північ Харківщини атакувало нове угруповання ЗС РФ "Північ".