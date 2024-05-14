Увеличили давление: ВС РФ активизировались на южном фронте, — Плетенчук

По словам начальника пресс-центра Сил обороны юга, в последние несколько дней противник пытается штурмовать украинские позиции в Запорожской области. При этом не стоит утверждать, что это связано с наступлением на Харьковщине.

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Российские оккупанты продолжают активные действия по всей линии фронта и сейчас фиксируется, что увеличилось давление в Запорожской области. Об этом заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии изданию LIGA.net.

По его словам, речь идет про Ореховское направление на юге, где сейчас достаточно активно из-за российских штурмов. В то же время он не уверен, что это напрямую связано с вражеским наступлением в Харьковской области.

"Мы можем лишь отметить, что есть безрезультатное увеличение давления на Ореховском направлении – там (12 мая. – ред.) у нас было на Старомайорское 19 штурмов, на Работино – три. И в принципе так, они увеличились синхронно с Харьковским направлением, однако сказать, что это напрямую связано, по состоянию на данный момент я не могу", — заявил Дмитрий Плетенчук.

В то же время на левобережье Херсонской области, где Силы обороны удерживают плацдарм в селе Крынки, активность россиян снизилась. 12 мая там вообще не было штурмов.

В целом, если оценивать ситуацию, говорит начальник пресс-центра Сил обороны юга, то российская группировка на южном направлении остается без изменений. Она не стала больше и никаких признаков этого нет.

"Поэтому сказать, что как-то это коррелируется с событиями в Харьковской области, по состоянию на данный момент, например, я не готов. Да, они перераспределили силы, но на нашем направлении их перераспределили. И, кстати, эти 19 штурмов, они были безуспешными вчера. И это тоже важный момент", – подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 14 мая сообщалось, что война в Украине вступает в решающую фазу, о чем говорится в материале Politico. Журналисты отметили, что Харьков снова оказался в поле зрения российского президента Владимира Путина. На кону стоит способность Украины продолжать борьбу. В Харьковской ОВА тем временем заявляют о полном контроле ситуации Силами обороны и остановке наступления.