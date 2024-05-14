Збільшили тиск: ЗС РФ активізувалися на південному фронті, — Плетенчук

За словами начальника пресцентру Сил оборони півдня, в останні кілька днів противник намагається штурмувати українські позиції в Запорізькій області. При цьому не варто стверджувати, що це пов'язано з наступом на Харківщині.

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Російські окупанти продовжують активні дії по всій лінії фронту і зараз фіксується, що збільшився тиск у Запорізькій області. Про це заявив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі виданню LIGA.net.

За його словами, йдеться про Оріхівський напрямок на півдні, де зараз досить активно через російські штурми. Водночас він не впевнений, що це безпосередньо пов'язано з ворожим наступом у Харківській області.

"Ми можемо лише зазначити, що є безрезультатне збільшення тиску на Оріхівському напрямку – там (12 травня. – Ред.) у нас було на Старомайорське 19 штурмів, на Роботине – три. І в принципі так, вони збільшилися синхронно з Харківським напрямком, проте сказати, що це напряму пов'язано, станом на зараз я не можу", — заявив Дмитро Плетенчук.

Водночас на лівобережжі Херсонської області, де Сили оборони утримують плацдарм у селі Кринки, активність росіян знизилася. 12 травня там взагалі не було штурмів.

Загалом, якщо оцінювати ситуацію, каже начальник пресцентру Сил оборони півдня, то російське угруповання на південному напрямку залишається без змін. Воно не стало більшим і жодних ознак цього немає.

"Тому сказати, що якось це корелюється з подіями на Харківщині, станом на зараз, наприклад, я не готовий. Так, вони перерозподілили сили, але на нашому напрямку їх перерозподілили. І, до речі, ці 19 штурмів, вони були безуспішними вчора. І це теж важливий момент", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 14 травня повідомлялося, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу, про що йдеться в матеріалі Politico. Журналісти зазначили, що Харків знову опинився в полі зору російського президента Володимира Путіна. На кону стоїть здатність України продовжувати боротьбу. У Харківській ОВА тим часом заявляють про повний контроль ситуації Силами оборони та зупинку наступу.