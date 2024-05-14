Россияне начали "охотиться": в Волчанске исчезли два волонтера, — полиция

Волонтеры вывозили местную семью. Свидетель, который сам чуть не стал жертвой россиян, рассказал, что по их машине открыли огонь. Один из волонтеров, вероятно, погиб.

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В Волчанске на севере Харьковской области, исчезли двое волонтеров. Город пытаются захватить ВС РФ, волонтеры поехали, чтобы вывезти местную семью. Сейчас в полиции сообщают, что их авто расстреляли оккупанты. Об этом сообщил в социальной сети Facebook начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Болвинов отметил, что россияне в Волчанске начали "охотиться" на волонтеров и расстреливать гражданских.

"Пенсионеру отстрелили палец, молодого парня едва не убили, а судьбу волонтеров — еще выясняем. Пенсионер в Волчанске во время обстрелов и вражеских атак закрылся дома, к нему постучали российские военные, и не дожидаясь, пока откроет — начали расстреливать двери, отстрелили мужчине палец", — рассказал правоохранитель.

По его словам, судьба волонтеров — неизвестна. Один из них, вероятно, погиб.

"Двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали — исчезли. Мы уже расследуем это дело, и к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй — не выжил", — написал Болвинов, отметив, что свидетель по этому делу также стал жертвой российских военных преступников.

"19-летний парень приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. Пока собирали вещи, в дом ворвались вооруженные российские военные, парня раздели и бросили в подвал. Он пытался убегать — тогда по нему открыли огонь. Чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома", — правоохранитель отметил, что сам парень и его родственники уже в безопасности, их эвакуировали.

Фото: Нацполиция Украины

ВС РФ не прекращают обстрелы Волчанска Фото: Нацполиция Украины

Он подтвердил, что Волчанск оккупанты атакуют КАБами, но полиция работает: следователи, криминалисты и все полицейские эвакуируют людей и расследуют военные преступления армии-террористки.

Ситуация в Волчанске

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Волчанск повторно оказался в зоне боев 10 мая 2024 года. Сначала ВС РФ нанесли массированный удар из "Градов" по частным домам и сбросили управляемые авиабомбы на город. Затем началось наступление.

Но сейчас руководитель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили в эфире телемарафона сообщил, что город постоянно обстреливают — он почти разрушен. На окраинах идут уличные бои.