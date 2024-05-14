Росіяни почали "полювати": у Вовчанську зникли два волонтери, — поліція

Волонтери вивозили місцеву родину. Свідок, який сам мало не став жертвою росіян, розповів, що по їх машині відкрили вогонь. Один із волонтерів, імовірно, загинув.

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У Вовчанску на півночі Харківської області, зникли двоє волонтерів. Місто намагаються захопити ЗС РФ, волонтери поїхали, аби вивезти місцеву родини. Нині в поліції повідомляють, що їх авто розстріляли окупанти. Про це повідомив у соціальній мережі Facebook начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Болвінов зазначив, що росіяни у Вовчанську почали "полювати" на волонтерів та розстрілювати цивільних.

"Пенсіонеру відстрелили палець, молодого хлопця ледь не вбили, а долю волонтерів — ще з'ясовуємо. Пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє — почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець", — розповів правоохоронець..

За його словами, доля волонтерів – невідома. Один із них, ймовірно, загинув.

"Двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали — зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий — не вижив", — написав Болвінов, зазначивши, що свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців.

"19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати — тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку", — правоохоронець зазначив, що сам хлопець та його родичі вже в безпеці, їх евакуювали.

Фото: Нацполіція України

ЗС РФ не припиняють обстріли Вовчанська Фото: Нацполіція України

Він підтвердив, що Вовчанськ окупанти атакують КАБами, але поліція працює: слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей і розслідують воєнні злочини армії-терористки.

Ситуація у Вовчанську

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Вовчанськ повторно опинився у зоні боїв 10 травня 2024 року. Спершу ЗС РФ завдали масованого удару з "Градів" по приватних будинках та скинули керовані авіабомби на місто. Потім почався наступ.

Але нині керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в ефірі телемарафону повідомив, що місто постійно обстрілюють – воно майже зруйноване. На околицях точаться вуличні бої.