Вовчанськ майже зруйнований, на околицях йдуть вуличні бої, — голова МВА (відео)

ЗСУ продовжують захищати місто й воно повністю під контролем Сил оборони, стверджує Гамбарашвілі. З Вовчанська продовжується евакуація населення.

Related video

Внаслідок постійних обстрілів з боку Збройних сил РФ місто Вовчанськ Харківської області майже повністю зруйноване. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в ефірі телемарафону.

"Ситуація на сьогодні така ж важка і критична, як вчора і позавчора. Тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій", — зазначив він.

До того ж очільник МВА зазначив, що на околицях Вовчанська тривають постійні бої.

"Саме тому там вкрай важка ситуація. Стосовно мешканців міста, ми проводимо евакуацію населення. Більшість людей самостійно виїхали на власному автотранспорті. Зараз ми займаємося тим населенням, яке не має змоги самостійно виїхати", — заявив Гамбарашвілі.

Гамбарашвілі про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, що глава ГУР Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону повідомив, що станом на вечір понеділка, 13 травня, на фронті на Харківщині спостерігалася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Водночас він визнав, що на Харківщині ще не задіяли всі сили, але найближчими днями використають все, що у них є.

Крім того, головний розвідник країни прокоментував чутки щодо можливого наступу російських загарбників на Сумську область. За словами Буданова, РФ із самого початку мала намір повести наступальну операцію саме в цьому регіоні.