Дроны атаковали топливную базу на территории России (фото)

В Ростовской области РФ прогремели два взрыва. Местные власти заверили, что обошлось без пожара на самой базе.

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Беспилотники атаковали топливную базу на территории РФ. Об этом 15 мая заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Российский чиновник сообщил, что атака произошла утром 15 мая. По его словам, два БПЛА атаковали топливную базу в Пролетарском районе. В результате прогремели два взрыва, но вспышки топлива якобы не произошло.

"Пострадавших нет", — заверил Голубев.

Публикация Василия Голубева от 15 мая Фото: Скриншот

В Минобороны России опубликовали отчет о работе ПВО ночью, обвинив Украину в "попытках осуществить террористические атаки", но атаку на Ростовскую область не упомянули.

Напомним, 14 мая в РФ обнародовали указы президента Владимира Путина, которые касаются 18 топ-чиновников. В частности, бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев был назначен помощником президента. Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Патрушев "будет курировать вопросы кораблестроения". Фокус разобрался, чем известен этот вражеский чиновник.

Также в рамках этих кадровых изменений в РФ был уволен министр обороны Сергей Шойгу. Его два заместителя подали в отставку. Аналитики ISW объяснили, зачем Москве эта перестановка.

Новоназначенный глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее заявлял о необходимости укомплектования ВС РФ, но якобы без мобилизации. Ключевой задачей он назвал достижение победы и достижение целей войны в Украине.