Путин нашел подходящий момент: в ISW объяснили кадровые изменения в Минобороны РФ

Аналитики считают, что глава Кремля воспользовался конституционной отставкой министров после своей инаугурации как удобным моментом для увольнения Шойгу. Они напомнили, что год назад главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался устроить "восстание" против главы оборонного ведомства.

Related video

Кадровые изменения в министерстве обороны Российской Федерации начались за неделю до того, как Владимир Путин объявил о решении уволить главу ведомства Сергея Шойгу. В отставку подали два заместителя министра — Руслан Цаликов и Алексей Криворучко. Они были причастны к коррупционным скандалам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 13 мая.

Цаликов был "правой рукой Шойгу" в течение многих лет. Он отвечал за обеспечение российского войска и информационную политику Минобороны России. Криворучко занимался военно-технической поддержкой, разработкой вооружений, специальной техники и выполнением государственного оборонного заказа. В конце мая российские власти якобы допросили Цаликова по возможным обвинениям в коррупции.

Аналитики напоминают о недавнем задержании и аресте заместителя Шойгу Тимура Иванова. Вероятно, Цаликов и Криворучко подали в отставку с надеждами избежать уголовного преследования, а также получить новые должности за пределами оборонного ведомства.

Важно

Сергей Шойгу уходит с поста министра обороны России: кого назначил Путин

В российском информационном пространстве считают, что увольнение Шойгу с должности министра обороны и назначение Андрея Белоусова решат бюрократические проблемы в ведомстве. Российские милитарные блогеры пытаются развеять опасения относительно отсутствия у Белоусова военного опыта, что может помешать ему эффективно выполнять обязанности министра обороны. Белоусова показывают как компетентного менеджера, который может искоренить коррупцию.

В ISW предполагают, что Путин использовал предусмотренные Конституцией РФ отставки министров после своей инаугурации как удобный момент для увольнения неэффективных чиновников. Аналитики вспомнили, что год назад главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался устроить "восстание" против Шойгу. Теперь Путин нашел подходящий момент, чтобы уволить министра обороны, не поддавшись при этом требованиям Пригожина.

Напомним, 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.

Фокус писал, что известно о новом министре обороны РФ Андрее Белоусове, который заменил на посту Сергея Шойгу.