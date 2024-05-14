Путін знайшов слушний момент: в ISW пояснили кадрові зміни в Міноборони РФ

Аналітики вважають, що очільник Кремля скористався конституційною відставкою міністрів після своєї інавгурації як зручним моментом для звільнення Шойгу. Вони нагадали, що рік тому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався влаштувати "повстання" проти очільника оборонного відомства.

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Кадрові зміни в міністерстві оборони Російської Федерації розпочалися за тиждень до того, як Володимир Путін оголосив про рішення звільнити очільника відомства Сергія Шойгу. У відставку подали два заступники міністра — Руслан Цаліков і Олексій Криворучко. Вони були причетні до корупційних скандалів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 травня.

Цаліков був "правою рукою Шойгу" протягом багатьох років. Він відповідав за забезпечення російського війська та інформаційну політику Міноборони Росії. Криворучко займався військово-технічною підтримкою, розробкою озброєнь, спеціальної техніки та виконанням державного оборонного замовлення. Наприкінці травня російська влада нібито допитала Цалікова щодо можливих звинувачень у корупції.

Аналітики нагадують про нещодавнє затримання і арешт заступника Шойгу Тимура Іванова. Ймовірно, Цаліков і Криворучко подали у відставку зі сподіваннями уникнути кримінального переслідування, а також отримати нові посади за межами оборонного відомства.

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Сергій Шойгу йде з посади міністра оборони Росії: кого призначив Путін

В російському інформаційному просторі вважають, що звільнення Шойгу з посади міністра оборони та призначення Андрія Бєлоусова вирішать бюрократичні проблеми у відомстві. Російські мілітарні блогери намагаються розвіяти побоювання щодо відсутності у Бєлоусова військового досвіду, що може завадити йому ефективно виконувати обов'язки міністра оборони. Бєлоусова показують як компетентного менеджера, який може викорінити корупцію.

В ISW припускають, що Путін використав передбачені Конституцією РФ відставки міністрів після своєї інавгурації як зручний момент для звільнення неефективних чиновників. Аналітики пригадали, що рік тому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався влаштувати "повстання" проти Шойгу. Тепер Путін знайшов слушний момент, аби звільнити міністра оборони, не піддавшись при цьому вимогам Пригожина.

Нагадаємо, 24 квітня Басманний район суд Москви заарештував заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабаря.

Фокус писав, що відомо про нового міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, який замінив на посаді Сергія Шойгу.