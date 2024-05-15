Дрони атакували паливну базу на території Росії (фото)

У Ростовській області РФ пролунали два вибухи. Місцева влада запевнила, що обійшлося без пожежі на самій базі.

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Безпілотники атакували паливну базу на території РФ. Про це 15 травня заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Російський чиновник повідомив, що атака відбулася вранці 15 травня. За його словами, два БПЛА атакували паливну базу в Пролетарському районі. Унаслідок цього прогриміли два вибухи, але спалаху палива нібито не відбулося.

"Постраждалих немає", — запевнив Голубєв.

Публікація Василя Голубєва від 15 травня Фото: Скриншот

У Міноборони Росії опублікували звіт про роботу ППО вночі, звинувативши Україну в "спробах здійснити терористичні атаки", але атаку на Ростовську область не згадали.

Нагадаємо, 14 травня в РФ оприлюднили укази президента Володимира Путіна, які стосуються 18 топпосадовців. Зокрема, колишній секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев був призначений помічником президента. Речник Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що Патрушев "куруватиме питання кораблебудування". Фокус розібрався, чим відомий цей ворожий чиновник.

Також у межах цих кадрових змін у РФ був звільнений міністр оборони Сергій Шойгу. Його двоє заступників подали у відставку. Аналітики ISW пояснили, навіщо Москві ця перестановка.

Новопризначений голова Міноборони Росії Андрій Бєлоусов раніше заявляв про необхідність укомплектування ЗС РФ, але нібито без мобілізації. Ключовим завданням він назвав досягнення перемоги й досягнення цілей війни в Україні.