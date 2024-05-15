СБУ поймала целую группу агентов РФ, скорректировавших трагический обстрел Покровска (фото)

Шестеро жителей Донецкой области помогли ВС РФ осуществить двойной удар, в результате которого несовместимые с жизнью травмы получили 10 человек. Также фигуранты сдавали куратору позиции Сил обороны на Авдеевском направлении.

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Вечером 7 августа 2023 года ВС РФ нанесли двойной удар ракетами типа "Искандер" по многоэтажке в городе Покровск в Донецкой области. 15 мая в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что задержали агентов России, которые скорректировали этот обстрел.

Контрразведка СБУ разоблачила целую агентурную группу вражеской военной разведки. Задержаны шесть человек, которые проживали по разным адресам и корректировали атаки ВС РФ. В частности, на их руках есть и кровь жертв двойного удара по Покровску.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

7 августа российские оккупанты попали в многоэтажку. Когда на место прилета приехали полицейские и спасатели, враг атаковал снова. Это привело к многочисленным жертвам среди гражданских.

По данным следствия, эта же агентурная группа собирала координаты для ударов по местам базирования Сил обороны на Авдеевском направлении. Они обходили местность в одиночку и пытались снимать украинские позиции.

Действовали агенты отдельно, но куратор у них был общий — из военной разведки РФ. СБУ установила его личность, но публично не раскрыла. Российский разведчик создал группу и руководил ею дистанционно. Все шестеро задержанных — жители Покровского района.

"Чтобы найти их и завербовать, сотрудник российской спецслужбы использовал прокремлевские Телеграм-каналы, где они оставляли антиукраинские комментарии", — отметила пресс-служба.

Во время обысков у агентов РФ нашли мобильные телефоны, которые они использовали для разведывательно-подрывной деятельности. Им объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения, за что могут приговорить к пожизненному заключению. Они находятся под стражей.

Телефоны агентов РФ Фото: СБУ

Напомним, поисково-спасательную операцию в Покровске завершили 8 августа прошлого года. В результате обстрела тогда погибли девять человек. Также сообщалось о 82 раненых, двое из которых — дети. Впоследствии стало известно о смерти еще одного пострадавшего — спасателя.

В ООН 8 августа осудили двойной удар по Покровску, назвав его "абсолютно безжалостным". Гуманитарный координатор Дениз Браун подчеркнула, что ВС РФ атаковали спасателей, которые "первыми приходят на помощь людям в самые тяжелые времена".