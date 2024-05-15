СБУ спіймала цілу групу агентів РФ, які скоригували трагічний обстріл Покровська (фото)

Шестеро мешканців Донецької області допомогли ЗС РФ здійснити подвійний удар, внаслідок якого несумісні із життям травми дістали 10 осіб. Також фігуранти здавали куратору позиції Сил оборони на Авдіївському напрямі.

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Ввечері 7 серпня 2023 року ЗС РФ завдали подвійного удару ракетами типу "Іскандер" по багатоповерхівці у місті Покровськ в Донецькій області. 15 травня у Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що затримали агентів Росії, які скоригували цей обстріл.

Контррозвідка СБУ викрила цілу агентурну групу ворожої воєнної розвідки. Затримані шість осіб, які проживали за різними адресами та коригували атаки ЗС РФ. Зокрема, на їхніх руках є й кров жертв подвійного удару по Покровську.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

7 серпня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку. Коли на місце прильоту приїхали поліціянти та рятувальники, ворог атакував знову. Це призвело до численних жертв серед цивільних.

За даними слідства, ця ж агентурна група збирала координати для ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Вони обходили місцевість поодинці та намагались знімати українські позиції.

Діяли агенти окремо, але куратор у них був спільний — з воєнної розвідки РФ. СБУ встановила його особу, але публічно не розкрила. Російський розвідник створив групу та керував нею дистанційно. Усі шестеро затриманих — мешканці Покровського району.

"Щоб знайти їх і завербувати, співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Телеграм-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі", — зазначила пресслужба.

Під час обшуків у агентів РФ знайшли мобільні телефони, які вони використовували для розвідувально-підривної діяльності. Їм оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, за що можуть засудити до довічного ув’язнення. Вони перебувають під вартою.

Телефони агентів РФ Фото: СБУ

Нагадаємо, пошуково-рятувальну операцію у Покровську завершили 8 серпня минулого року. Внаслідок обстрілу тоді загинули дев’ять осіб. Також повідомлялось про 82 поранених, двоє з яких — діти. Згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого — рятувальника.

В ООН 8 серпня засудили подвійний удар по Покровську, назвавши його "абсолютно безжальним". Гуманітарна координаторка Деніз Браун наголосила, що ЗС РФ атакувала рятувальників, які "першими приходять на допомогу людям у найважчі часи".