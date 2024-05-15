Пытаются закрепиться: ВС РФ не ведут активных действий на Харьковщине, — Генштаб (карта)

С начала наступательных действий на Харьковском направлении потери в живой силе российских войск составляют 615 убитыми и ранеными.

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Вооруженные силы Российской Федерации не вели активных наступательных действий на Харьковском направлении с начала суток 15 мая. Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и перегруппироваться. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Украинские подразделения с помощью средств разведки выявляют отдельные группы противника, места развертывания артиллерийских средств врага и наносят российским войскам огневое поражение, чтобы те не накапливали свои силы и средства в северной части Волчанска.

Кроме того, Силы обороны продолжают прочесывать городскую застройку. Места скопления живой силы и техники оккупантов, а также потенциальные места оборудования вражеских позиций находятся под огневым контролем украинской артиллерии.

По данным Генштаба, с 10 мая (начало наступательных действий ВС РФ на Харьковском направлении, — ред.) потери россиян в живой силе составляют 615 убитыми и ранеными. Также украинские бойцы уничтожили или повредили 98 единиц вооружения и военной техники врага.

Ситуация на Харьковском направлении по состоянию на 15 мая Фото: DeepState

Напомним, 15 мая главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский заявил, что россияне занимают позиции на улицах Волчанска.

Аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска укрепляются на плацдарме из девяти близлежащих к Волчанску сел, и готовятся к дальнейшим действиям.