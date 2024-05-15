Намагаються закріпитися: ЗС РФ не ведуть активних дій на Харківщині, — Генштаб (карта)

З початку наступальних дій на Харківському напрямку втрати у живій силі російських військ становлять 615 вбитими та пораненими.

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Збройні сили Російської Федерації не вели активних наступальних дій на Харківському напрямку від початку доби 15 травня. Окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі і перегрупуватися. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи противника, місця розгортання артилерійських засобів ворога та завдають російським військам вогневого ураження, аби ті не накопичували свої сили і засоби в північній частині Вовчанська.

Крім того, Сили оборони продовжують прочісувати міську забудову. Місця скупчення живої сили і техніки окупантів, а також потенційні місця обладнання ворожих позицій перебувають під вогневим контролем української артилерії.

За даними Генштабу, з 10 травня (початок наступальних дій ЗС РФ на Харківському напрямку, — ред.) втрати росіян в живій силі становлять 615 вбитими та пораненими. Також українські бійці знищили або пошкодили 98 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Ситуація на Харківському напрямку станом на 15 травня Фото: DeepState

Нагадаємо, 15 травня головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський заявив, що росіяни займають позиції на вулицях Вовчанська.

Аналітик Bild Юліан Рьопке повідомив, що російські війська укріплюються на плацдармі з дев'яти довколишніх до Вовчанська сіл, і готуються до подальших дій.