Зеленский прибыл в Харьков и сообщил о ситуации на "сложном направлении"

Глава государства отметил, что украинские военные наносят врагу значительные потери и продолжается усиление подразделений ВСУ.

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16 мая президент Украины Владимир Зеленский в Харькове провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. По его результатам глава государства сообщил, что на Харьковщине ситуация контролируемая.

В частности, в Харькове Зеленский заслушал подробные доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. Речь шла об оперативной обстановке, задачах и потребностях каждой привлеченной бригады, подразделения, в том числе на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.

В то же время на Ставке были детально проанализированы перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель. Отдельно речь шла о возможности Украины противодействовать наступательным планам России.

"По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — пояснил президент.

Глава государства добавил, что руководители ГУР и СВР рассказали о намерениях оккупантов, руководитель СБУ — о контрдиверсионных мероприятиях.

"Определен план дальнейших действий — и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, которые отвечают за безопасность в регионе", — сообщил Зеленский.

16 апреля Фокус писал, что, по мнению военного аналитика Майка Кларка, российская армия своими наступательными действиями на Харьковщине намерена оттянуть украинские войска с других направлений.

Кроме того, руководитель батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко считает, что нынешнее наступление российских оккупантов продлится в течение месяца.