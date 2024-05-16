Зеленський прибув до Харкова та повідомив про ситуацію на "складному напрямку"

Глава держави зазначив, що українські військові завдають ворогу значних втрат та триває підсилення підрозділів ЗСУ.

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16 травня президент України Володимир Зеленський у Харкові провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За його результатами глава держави повідомив, що на Харківщині ситуація контрольована.

Зокрема у Харкові Зеленський заслухав детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Йшлося про оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Водночас на Ставці було детально проаналізовано перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів. Окремо йшлося про можливість України протидіяти наступальним планам Росії.

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним — посилюємо наші підрозділи", — пояснив президент.

Глава держави додав, що очільники ГУР та СЗР розповіли про наміри окупантів, керівник СБУ — щодо контрдиверсійних заходів.

"Визначено план подальших дій — і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", — повідомив Зеленський.

16 квітня Фокус писав, що, на думку військового аналітика Майка Кларка, російська армія своїми наступальними діями на Харківщині має намір відтягнути українські війська з інших напрямків.

Крім того, керівник батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що нинішній наступ російських окупантів триватиме впродовж місяця.