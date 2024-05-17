Удары по объектам в Крыму: эксперт указал на слабое место ВС РФ

По словам Евгения Дикого, российская ПВО является уязвимой. С появлением ATACMS "доставать" объекты в Крыму стало проще, ведь Украина знает там каждый объект ПВО "буквально до винтика".

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Украина постепенно уничтожает российскую военную машину, а временно оккупированный Крым является мощной базой этой военной машины, ведь непосредственно оттуда Российская Федерация осуществляет боевые вылеты для ударов по украинским территориям. Важность ударов на этом направлении обосновал ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире радио NV.

По его словам, ATACMSы, которых так долго требовала Украина от Соединенных Штатов Америки, показали себя в ударах по Бельбеку.

"Очень характерно, что основной "жирной" целью, уничтоженной в этот раз, является зенитный комплекс С-300, при том уничтожен именно весь комплекс: там и РЛСка уничтожена, и пусковые. То есть одним попаданием уничтожен комплекс стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Но главное, что это тот самый комплекс, который, по заявкам россиян, якобы должен был сбивать ATACMS", — сказал Дикий.

Он считает, что есть очень важный аспект, на который в Украине не всегда обращают внимание. Речь идет о слабых местах у россиян. Одним из таких мест является российская ПВО.

"Это то, чего на самом деле никто до войны не ожидал. И когда мы нащупываем какое-то слабое место, мы в него дальше очень жестко, методично бьем. И сейчас идет очень системный вынос российской ПВО по всей линии фронта, по оккупированным территориям, а заменять им нечем", — рассказал эксперт.

Дикий напомнил, что в прошлом году для прикрытия фронта и Москвы россияне забрали ПВО из Арктики, с Дальнего Востока, а также впервые с 1945 года "оголили" Курильские острова.

Ветеран войны считает, что в плане нанесения ударов по вражеским объектам Крым является удобным местом, ведь Украина знает там каждый объект ПВО "буквально до винтика". С появлением ATACMS эффективность борьбы усиливается.

"Одно дело уничтожать российское ПВО дронами или "Нептунами", которых мы все-таки делаем не столь много, а второе дело, когда появились серийные и дешевые ATACMS. Уже вслед за ними, в проделанную ими дыру, идут наши дешевые массовые дроны. Поэтому там идет абсолютно системная работа с таким послойным обнажением Крыма", — рассказал Дикий.

Напомним, 15 мая в Бельбеке раздавались мощные взрывы. Партизанское движение "Атеш" заявило о точном попадании и многочасовой последующей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части №80189.

Спутниковые снимки, которые были сделаны 16 мая, свидетельствуют о том, что в результате атаки были уничтожены два истребителя МиГ-31, один истребитель Су-27, а еще один МиГ-29 либо серьезно поврежден, либо уничтожен.