ФРГ намерена создать армию дронов: в Бундестаге вдохновились опытом украинских бойцов

Немецкие парламентарии отметили, что благодаря использованию БПЛА наступательные и оборонительные военные стратегии претерпели значительные изменения. Об этом свидетельствует двухлетний опыт войны в Украине.

Related video

В Бундестаге парламентская группа ХДС/ХСС предложила создать специальное подразделение беспилотников в составе армии Германии. Законодатели отметили необходимость наличия специализированной армии дронов, которая будет удовлетворять стратегическим и тактическим требованиям немецких ВВС, сухопутных войск и ВМС. Об этом 17 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

Отмечается, что инициатива в значительной степени опирается на опыт украинских вооруженных сил в их продолжающемся конфликте с Россией. Проект включает в себя обеспечение достаточного количества беспилотников для разведки и боевых действий, а также подготовку специалистов по защите от беспилотников и их роев.

Депутаты подчеркнули, что за два года вооруженного конфликта между Украиной и РФ наступательные и оборонительные военные стратегии претерпели значительные изменения, и беспилотники играют в них решающую роль.

По их мнению, распространение БПЛА сделало маневрирование крупными механизированными соединениями все более сложным, что продемонстрировали украинское контрнаступление летом 2023 года и недавние действия ВС РФ на территории Украины. Таким образом дроны способствуют немедленному противодействию, делая традиционные наступательные операции сложными.

Ключевые пункты программы

В предложении ХДС/ХСС намечено несколько ключевых мер:

Боевая готовность: каждое боевое подразделение, начиная с уровня взвода и выше, должно быть оснащено для борьбы с дронами и иметь соответствующие силы поддержки.

Специализированный отдел дронов: намечено создать новый филиал Бундесвера, специализирующийся на беспилотных системах и защите от дронов, исходя из опыта войны в Украине.

Обучение и адаптация: намечено адаптировать базовую подготовку Бундесвера, чтобы все солдаты умели обращаться с дронами и барражирующими боеприпасами, а также защищаться от них.

Закупки и разработки: намечено заключить соглашения о закупках с немецкой оборонной промышленностью и инвестировать в разработку различных классов дронов и связанных с ними технологий.

Кроме того, в предложении подчеркивается необходимость обеспечения кибербезопасности и технологического суверенитета, гарантирующего, что все компоненты производимых беспилотников будут поставляться из стран НАТО.

Важно

Нейтрализует рой БПЛА одним выстрелом: в Британии показали революционную систему RFDEW (видео)

Напомним, вооруженные силы европейских стран испытывают нехватку личного состава. В связи с этим, например, в Германии в рамках усилий по укреплению национальной обороны правительство хочет довести численность вооруженных сил до 203 000 человек к началу 2030-х годов.