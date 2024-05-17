ФРН має намір створити армію дронів: у Бундестазі надихнулися досвідом українських бійців

Німецькі парламентарі зазначили, що завдяки використанню БПЛА наступальні та оборонні військові стратегії зазнали значних змін. Про це свідчить дворічний досвід війни в Україні.

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У Бундестазі парламентська група ХДС/ХСС запропонувала створити спеціальний підрозділ безпілотників у складі армії Німеччини. Законодавці наголосили на необхідності наявності спеціалізованої армії дронів, яка задовольнятиме стратегічним і тактичним вимогам німецьких ВПС, сухопутних військ і ВМС. Про це 17 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Зазначається, що ініціатива значною мірою спирається на досвід українських збройних сил у їхньому тривалому конфлікті з Росією. Проєкт охоплює забезпечення достатньої кількості безпілотників для розвідки й бойових дій, а також підготовку фахівців із захисту від безпілотників та їхніх роїв.

Депутати наголосили, що за два роки збройного конфлікту між Україною та РФ наступальні та оборонні військові стратегії зазнали значних змін, і безпілотники відіграють у них вирішальну роль.

На їхню думку, поширення БПЛА зробило маневрування великими механізованими з'єднаннями дедалі складнішим, що продемонстрували український контрнаступ влітку 2023 року і нещодавні дії ЗС РФ на території України. Отже, дрони сприяють негайній протидії, роблячи традиційні наступальні операції складнішими.

Ключові пункти програми

У пропозиції ХДС/ХСС намічено кілька ключових заходів:

Бойова готовність: кожен бойовий підрозділ, починаючи з рівня взводу і вище, має бути оснащений для боротьби з дронами й мати відповідні сили підтримки.

Спеціалізований відділ дронів: заплановано створити нову філію Бундесверу, що спеціалізується на безпілотних системах і захисті від дронів, виходячи з досвіду війни в Україні.

Навчання та адаптація: заплановано адаптувати базову підготовку Бундесверу, щоб усі солдати вміли поводитися з дронами та баражувальними боєприпасами, а також захищатися від них.

Закупівлі та розробки: заплановано укласти угоди про закупівлі з німецькою оборонною промисловістю та інвестувати в розроблення різних класів дронів і пов'язаних із ними технологій.

Крім того, у реченні наголошується на необхідності забезпечення кібербезпеки і технологічного суверенітету, що гарантує, що всі компоненти вироблених безпілотників постачатимуться з країн НАТО.

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Нагадаємо, збройні сили європейських країн відчувають брак особового складу. У зв'язку з цим, наприклад, у Німеччині в межах зусиль зі зміцнення національної оборони уряд хоче довести чисельність збройних сил до 203 000 осіб до початку 2030-х років.