Вместе с собаками и попугаем: житель Волчанска прошел 15 км, спасаясь от оккупантов (видео)

Александр Потыкун покинул родной город, чтобы спасти своих любимцев. И шел пешком, пока не встретил полицейских.

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РФ продолжает обстреливать город Волчанск, что на Харьковщине. Местные жители вынуждены эвакуироваться, чтобы избежать гибели. Некоторые ждут помощи Нацполиции или волонтеров, некоторые — убегают самостоятельно. Александр Потикун покинул город вместе со своими любимцами: тремя собаками и попугаем. Об этом пишет MediaPort.

Александр говорит, эвакуироваться из Волчанска его заставили собаки — Арчи, Тошка и Ежик — и попугай.

"Этому было до последнего дня все равно, а потом подбегает и "говорит": "спасай". Эта пугливая. А эта — то под диван, то под стол, под второй стол, то выбегает из дома, сердце колотится у нее. Ну, а теперь все хорошо", — рассказывает мужчина.

С собаками и попугаем он шел 15 км, чтобы добраться до полицейских и волонтеров. Говорит, на одну ручку руля велосипеда примостил вещи, на другую — собачьи поводки, на багажник — клетку с попугаем. Спаслись все.

Мужчина говорит, ВС РФ бьют по Волчанску из всех видов оружия непрерывно.

"Бьют из танков, самолетов, гаубицы... и уличные бои: бегают, стреляют из разного оружия. Уже пять дней круглосуточно. И дроны летают каждые 45 минут, снимают и бьют", — рассказал мужчина.

Напомним, эвакуация из Волчанска продолжается. Люди, которым помогли выехать полицейские и волонтеры, рассказывают ужасные истории о круглосуточных обстрелах со стороны России.

Тем, кто не успел уехать, грозит опасность. Так, Харьковская облпрокуратура открыла уголовное производство из-за убийства человека с инвалидностью. Тело погибшего увидели разведчики с дрона .