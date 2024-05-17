Тело оставили на улице: в Волчанске оккупанты расстреляли человека с инвалидностью (фото)

Тело убитого аэроразведчики обнаружили во время мониторинга воздушного пространства. По одной из версий мужчина хотел уехать из больницы, которую захватили российские военные.

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Российские оккупанты убили человека с инвалидностью на колесном кресле в Волчанске. Это произошло вблизи местной больницы, которую захватили ВС РФ. Местного жителя расстреляли, а его тело оставили на улице. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, отметив, что о преступлении сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

В прокуратуре сообщили, что расследование осуществляет областное управление СБУ.

Журналист написал, что тело погибшего обнаружили аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства Волчанска с помощью дрона. Оно находилось недалеко от больницы, которую российским военным удалось захватить.

Погибшего нашли украинские операторы дронов Фото: Скриншот

По одной из версий правоохранителей, погибший пытался уехать из медицинского учреждения. Россияне его увидели, расстреляли и бросили тележке посреди разбитой улицы.

"Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко 16 мая сообщал, что российские военные ведут бои в окрестностях Волчанска, продолжая наступление на Харьков. Оккупанты терроризируют гражданских, которые не успели эвакуироваться. Украинская власть призывает граждан выезжать, а в городе продолжают работать эвакуационные команды.

А 14 мая полиция Харьковщины сообщала, что в Волчанске исчезли, вероятно убитые российскими военными, волонтеры, которые поехали забирать семью из города, который с 10 мая находится под постоянными обстрелами.