Тіло лишили на вулиці: у Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю (фото)

Тіло вбитого аеророзвідники виявили під час моніторингу повітряного простору. За однією з версій чоловік хотів виїхати з лікарні, яку захопили російські військові.

Related video

Російські окупанти вбили людину з інвалідністю на колісному кріслі у Вовчанську. Це сталося поблизу місцевої лікарні, яку захопила ЗС РФ. Місцевого жителя розстріляли, а його тіло лиши на вулиці. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, зазначивши, що про злочин повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

У прокуратурі повідомили, що розслідування здійснює обласне управління СБУ.

Журналіст написав, що тіло загиблого виявили аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору Вовчанська за допомогою дрону. Воно знаходилося неподалік лікарні, яку російським військовим вдалося захопити.

Загиблого знайшли українські оператори дронів Фото: Скріншот

За однією з версій правоохоронців, загиблий намагався поїхати з медичного закладу. Росіяни його побачили, розстріляли та кинули візку посеред розбитої вулиці.

"Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко 16 травня повідомляв, що російські військові ведуть бої на околицях Вовчанська, продовжуючи наступ на Харків. Окупанти тероризують цивільних, які не встигли евакуюватись. Українська влада закликає громадян виїжджати, а в місті продовжують працювати евакуаційні команди.

А 14 травня поліція Харківщини повідомляла, що в Вовчанську зникли, ймовірно вбиті російськими військовими, волонтери, які поїхали забирати родину з міста, що з 10 травня знаходиться під постійними обстрілами.