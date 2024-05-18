Удар по "секретной" базе ПВО: в Крыму подтвердили смерть командира воинской части (фото)

По словам т.н. главы оккупационной администрации Алушты Галины Огневой, Александр Кулаков погиб в результате ракетной атаки по полуострову. Российские медиа сообщали, что речь идет про обстрел "секретного" места на горе Ай-Петри.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова погиб командир воинской части Александр Кулаков из Алушты, который воевал на стороне ВС РФ. Это официально подтвердила так называемая глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева в своем Telegram-канале.

По ее словам, оккупант умер в результате ракетной атаки на Крым, которая произошла некоторое время назад. Ранее различные российские медиа также писали, что Александр Кулаков был в списке погибших после удара по Крыму, но информация подтвердилась лишь спустя несколько дней.

В Крыму подтвердили гибель оккупанта на горе Ай-Петри Фото: Скриншот

Атака на Крым 13 мая: что известно

Российское медиа Astra писало, что под утро 13 мая была повреждена военная база ПВО, расположенная на горе Ай-Петри в захваченном Крыму. Источники журналистов в экстренных службах тогда заявили, что несколько ракет, предположительно Storm Shadow, атаковали воинскую часть №85683.

На этой возвышенности, продолжают в Astra, находится секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Ракеты поразили "секретную" базу ПВО россиян в Крыму Фото: Крым. Реалии

"В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется", — писали журналисты.

"Секретная" база ПВО на Ай-Петри: подробности

В материале "Крым.Реалии" подробнее рассказывали про российские военные объекты, которые расположены на захваченном Крымском полуострове. На вершине горы Ай-Петри также есть такой.

Речь идет про Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО, который был создан еще в советские времена. Эти "достопримечательности" часто привлекали внимание туристов, ведь купола защитных сооружений радаров выполнены в виде шаров.

Ракеты поразили "секретную" базу ПВО россиян в Крыму Фото: Astra

Российское Министерство обороны после 2014 года, когда произошла оккупация Крыма, использует их в собственных интересах. Туда и мог быть нанесен удар, в результате которого погиб Александр Кулаков.

Ракеты поразили "секретную" базу ПВО россиян в Крыму Фото: Крым. Реалии

Напомним, 17 мая сообщалось, что град из трех тысяч гранат ATACMS уничтожил самые опасные самолеты РФ в Крыму, о чем писали в Forbes. Удар по взлетной полосе авиабазы Бельбек, недалеко от Севастополя, оставил противника как минимум без четырех истребителей. Это одна из крупнейших потерь для россиян за время полномасштабной войны.