Кабмин утвердил новую форму военного билета: что изменилось

Военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, считаются действительными до выдачи документа нового образца.

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Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. Соответствующее постановление правительства обнародовано на сайте Кабмина.

"Согласно новому порядку военно-учетный документ является документом, определяющим принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности, который оформляется (создается) и выдается гражданину Украины, который является призывником, военнообязанным или резервистом, в том числе, если он был исключен из воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления Кабмина от 16 мая №559", — говорится в документе.

Военно-учетный документ будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. У таких граждан, которые исключены с воинского учета, военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключении с воинского учета.

Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием его мобильного приложения;

государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

портала Дія, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія) (в случае технической реализации)".

В сообщении правительства указано, что это постановление вступает в силу в тот же день, что и обновленный закон о мобилизации — с 18 мая. В Кабмине добавляют, что военно-учетные документы, оформленные до этого постановления, считаются действительными "до выдачи документа нового образца".

В обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.

Номер военно-учетного документа на бланке и дату его выдачи вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.

Напомним, 17 мая народный депутат Александр Федиенко сообщил, что руководителей предприятий будут штрафовать, если военнообязанные работники вовремя не обновят данные в ТЦК.

Также Фокус писал, как будут наказывать за нарушение воинского учета.