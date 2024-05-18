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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Новый закон о мобилизации: в Минобороны рассказали, как обновить данные в ТЦК за 3 минуты

ТЦК, военкомат, мобилизация в Украине, призыв в Украине, военнообязанные
Фото: Getty Images | Визит в ТЦК — не единственный способ обновления данных из-за усиления мобилизации в Украине (иллюстративное фото)

Военнообязанные украинцы имеют 60 дней на то, чтобы актуализировать данные о себе. В министерстве рассказали, как выполнить эту обязанность, но избежать "очередей и бумажной рутины".

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18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации в Украине, согласно которому мужчины должны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные. В Министерстве обороны рассказали, как сделать это проще и быстрее.

Усиление мобилизации: кто должен обновить данные

Новый закон о мобилизации обязывает актуализировать информацию о себе всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.

Мужчинам нужно будет уточнить:

  • номер мобильного телефона;
  • фактический адрес проживания;
  • электронную почту (при наличии).

"Это важно сделать до 16 июля", — подчеркнули в Минобороны.

Усиление мобилизации: идти в ТЦК не обязательно

Украинцы могут обновить военно-учетные данные:

  • через приложение "Резерв+";
  • в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"Резерв+" — это приложение от Минобороны, созданное для военнообязанных.

"Самый простой способ обновить данные о себе и выполнить обязанность", — отметила пресс-служба.

Усиление мобилизации: регистрация в "Резерв+"

"Резерв+" можно скачать как на Android, так и на IOS. Для регистрации в приложении от Минобороны нужно авторизоваться с помощью системы BankID НБУ.

"Просто выбрать банк и подтвердить авторизацию", — объяснили в министерстве.

Усиление мобилизации: обновление данных через "Резерв+"

В Минобороны заверили, что подтвердить персональные данные с помощью приложения можно всего за 3 минуты. Если номер, адрес и email актуальны — достаточно лишь нажать "Да, это мой номер/адрес".

Если же какие-либо из этих данных изменились, их можно обновить. Для подтверждения нужно будет использовать смс-сообщение или код, который придет на почту.

"Уточнить или обновить персональные данные можно легко и быстро. Без очередей и бумажной рутины", — добавили в министерстве.

Напомним, 17 мая в Минобороны анонсировали запуск приложения "Резерв+" и опубликовали видеоинструкцию по обновлению данных для военнообязанных.

Адвокат Марина Бекало объяснила, как могут наказать за не обновление данных в ТЦК в течение 60 дней тех, кто находится за границей. Юрист ответила, возможен ли арест банковских счетов или имущества.