Новый закон о мобилизации: в Минобороны рассказали, как обновить данные в ТЦК за 3 минуты
Военнообязанные украинцы имеют 60 дней на то, чтобы актуализировать данные о себе. В министерстве рассказали, как выполнить эту обязанность, но избежать "очередей и бумажной рутины".
18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации в Украине, согласно которому мужчины должны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные. В Министерстве обороны рассказали, как сделать это проще и быстрее.
Усиление мобилизации: кто должен обновить данные
Новый закон о мобилизации обязывает актуализировать информацию о себе всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.
Мужчинам нужно будет уточнить:
- номер мобильного телефона;
- фактический адрес проживания;
- электронную почту (при наличии).
"Это важно сделать до 16 июля", — подчеркнули в Минобороны.
Усиление мобилизации: идти в ТЦК не обязательно
Украинцы могут обновить военно-учетные данные:
- через приложение "Резерв+";
- в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
"Резерв+" — это приложение от Минобороны, созданное для военнообязанных.
"Самый простой способ обновить данные о себе и выполнить обязанность", — отметила пресс-служба.
Усиление мобилизации: регистрация в "Резерв+"
"Резерв+" можно скачать как на Android, так и на IOS. Для регистрации в приложении от Минобороны нужно авторизоваться с помощью системы BankID НБУ.
"Просто выбрать банк и подтвердить авторизацию", — объяснили в министерстве.
Усиление мобилизации: обновление данных через "Резерв+"
В Минобороны заверили, что подтвердить персональные данные с помощью приложения можно всего за 3 минуты. Если номер, адрес и email актуальны — достаточно лишь нажать "Да, это мой номер/адрес".
Если же какие-либо из этих данных изменились, их можно обновить. Для подтверждения нужно будет использовать смс-сообщение или код, который придет на почту.
"Уточнить или обновить персональные данные можно легко и быстро. Без очередей и бумажной рутины", — добавили в министерстве.
Напомним, 17 мая в Минобороны анонсировали запуск приложения "Резерв+" и опубликовали видеоинструкцию по обновлению данных для военнообязанных.
Адвокат Марина Бекало объяснила, как могут наказать за не обновление данных в ТЦК в течение 60 дней тех, кто находится за границей. Юрист ответила, возможен ли арест банковских счетов или имущества.