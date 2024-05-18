Новий закон про мобілізацію: у Міноборони розповіли, як оновити дані в ТЦК за 3 хвилини
Військовозобов’язані українці мають 60 днів на те, щоб актуалізувати дані про себе. У міністерстві розповіли, як виконати цей обов’язок, але уникнути "черг та паперової рутини".
18 травня набрав чинності закон про посилення мобілізації в Україні, відповідно до якого чоловіки мають впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані. У Міністерстві оборони розповіли, як зробити це простіше та швидше.
Посилення мобілізації: хто має оновити дані
Новий закон про мобілізацію зобов’язує актуалізувати інформацію про себе усіх військовозобов’язаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років.
Чоловікам потрібно буде уточнити:
- номер мобільного телефону;
- фактичну адресу проживання;
- електронну пошту (за наявності).
"Це важливо зробити до 16 липня", — підкреслили в Міноборони.
Посилення мобілізації: іти в ТЦК не обов’язково
Українці можуть оновити військово-облікові дані:
- через застосунок "Резерв+";
- у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
"Резерв+" — це застосунок від Міноборони, створений для військовозобовʼязаних.
"Найпростіший спосіб оновити дані про себе і виконати обовʼязок", — зазначила пресслужба.
Посилення мобілізації: реєстрація у "Резерв+"
"Резерв+" можна завантажити як на Android, так і на IOS. Для реєстрації у застосунку від Міноборони потрібно авторизуватися за допомогою системи BankID НБУ.
"Просто обрати банк та підтвердити авторизацію", — пояснили у міністерстві.
Посилення мобілізації: оновлення даних через "Резерв+"
У Міноборони запевнили, що підтвердити персональні дані за допомогою застосунку можна лише за 3 хвилини. Якщо номер, адреса та email актуальні — достатньо лише натиснути "Так, це мій номер/адреса".
Якщо ж будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити. Для підтвердження потрібно буде використати смс-повідомлення або код, який прийде на пошту.
"Уточнити чи оновити персональні дані можна легко та швидко. Без черг та паперової рутини", — додали у міністерстві.
Нагадаємо, 17 травня у Міноборони анонсували запуск застосунку "Резерв+" та опублікували відеоінструкцію з оновлення даних для військовозобов’язаних.
Адвокатка Марина Бекало пояснила, як можуть покарати за не оновлення даних у ТЦК протягом 60 днів тих, хто перебуває за кордоном. Юристка відповіла, чи можливий арешт банківських рахунків або майна.