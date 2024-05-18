Новий закон про мобілізацію: у Міноборони розповіли, як оновити дані в ТЦК за 3 хвилини

Військовозобов’язані українці мають 60 днів на те, щоб актуалізувати дані про себе. У міністерстві розповіли, як виконати цей обов’язок, але уникнути "черг та паперової рутини".

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18 травня набрав чинності закон про посилення мобілізації в Україні, відповідно до якого чоловіки мають впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані. У Міністерстві оборони розповіли, як зробити це простіше та швидше.

Посилення мобілізації: хто має оновити дані

Новий закон про мобілізацію зобов’язує актуалізувати інформацію про себе усіх військовозобов’язаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років.

Чоловікам потрібно буде уточнити:

номер мобільного телефону;

фактичну адресу проживання;

електронну пошту (за наявності).

"Це важливо зробити до 16 липня", — підкреслили в Міноборони.

Посилення мобілізації: іти в ТЦК не обов’язково

Українці можуть оновити військово-облікові дані:

через застосунок "Резерв+";

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

"Резерв+" — це застосунок від Міноборони, створений для військовозобовʼязаних.

"Найпростіший спосіб оновити дані про себе і виконати обовʼязок", — зазначила пресслужба.

Посилення мобілізації: реєстрація у "Резерв+"

"Резерв+" можна завантажити як на Android, так і на IOS. Для реєстрації у застосунку від Міноборони потрібно авторизуватися за допомогою системи BankID НБУ.

"Просто обрати банк та підтвердити авторизацію", — пояснили у міністерстві.

Посилення мобілізації: оновлення даних через "Резерв+"

У Міноборони запевнили, що підтвердити персональні дані за допомогою застосунку можна лише за 3 хвилини. Якщо номер, адреса та email актуальні — достатньо лише натиснути "Так, це мій номер/адреса".

Якщо ж будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити. Для підтвердження потрібно буде використати смс-повідомлення або код, який прийде на пошту.

"Уточнити чи оновити персональні дані можна легко та швидко. Без черг та паперової рутини", — додали у міністерстві.

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони анонсували запуск застосунку "Резерв+" та опублікували відеоінструкцію з оновлення даних для військовозобов’язаних.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, як можуть покарати за не оновлення даних у ТЦК протягом 60 днів тих, хто перебуває за кордоном. Юристка відповіла, чи можливий арешт банківських рахунків або майна.