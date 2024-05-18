Аналитик сообщил об оккупации Работино: офицер ВСУ рассказал, какая ситуация в селе (карта)

Эксперт Юлиан Рьопке заявил о повторном захвате села в Запорожье, которое освободили в 2023 году. Военнослужащий "Алекс" опроверг эту информацию.

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Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что село Работино в Запорожской области якобы перешло под контроль ВС РФ. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter).

"Российская наступательная армия снова захватила село Работино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакской оси во время прошлогоднего контрнаступления", — написал эксперт.

Публикация Юлиана Репке от 18 мая Фото: Скриншот

Работино якобы оккупировали: что говорят в Украине

В Вооруженных силах Украины официально не подтверждают продвижение ВС РФ в районе Работино. Данные мониторингового сервиса Deep State также показывают, что село — не под контролем ВС РФ.

Работино на карте боевых действий Фото: Скриншот

Слухи о якобы захвате Работино российскими войсками прокомментировал в своем Telegram-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он подчеркнул, что эта информация — ложная, назвав Bild "немецкой желтой прессой".

Военный сообщил, что большая часть села — это серая зона. По его словам, там нет ни одного живого российского бойца, Силы обороны следят за ситуацией и наносят удары по врагу.

Напомним, 15 мая о полном захвате Работино заявляли в Минобороны РФ. Данные Генштаба ВСУ и DeepState не подтверждали то, что населенный пункт контролировали захватчики.

Впоследствии ситуацию прокомментировал представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Он заверил, что вражеские заявления неправдивы, и Работино продолжают удерживать украинские военные.