Аналітик повідомив про окупацію Роботиного: офіцер ЗСУ розповів, яка ситуація в селі (карта)

Експерт Юліан Рьопке заявив про повторне захоплення села на Запоріжжі, яке звільнили у 2023 році. Військовослужбовець "Алекс" спростував цю інформацію.

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Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що село Роботине у Запорізькій області нібито перейшло під контроль ЗС РФ. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter).

"Російська наступальна армія знову захопила село Роботине, яке було єдиним селом, яке Україна змогла звільнити на Токмацькій осі під час тогорічного контрнаступу", — написав експерт.

Публікація Юліана Рьопке від 18 травня Фото: Скриншот

Роботине нібито окупували: що кажуть в Україні

У Збройних силах України офіційно не підтверджують просування ЗС РФ в районі Роботиного. Дані моніторингового сервісу Deep State також показують, що село — не під контролем ЗС РФ.

Роботине на мапі бойових дій Фото: Скриншот

Чутки про нібито захоплення Роботиного російськими військами прокоментував у своєму Telegram-каналі лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Він наголосив, що ця інформація — неправдива, назвавши Bild "німецькою жовтою пресою".

Військовий повідомив, що більша частина села — це сіра зона. З його слів, та немає жодного живого російського бійця, Сили оборони стежать за ситуацією та завдають ударів по ворогу.

Нагадаємо, 15 травня про повне захоплення Роботиного заявляли у Міноборони РФ. Дані Генштабу ЗСУ та DeepState не підтверджували те, що населений пункт контролювали загарбники.

Згодом ситуацію прокоментував речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Він запевнив, що ворожі заяви неправдиві, і Роботине продовжують утримувати українські військові.