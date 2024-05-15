ЗС РФ спробували захопити Роботине: з'явилась реакція ЗСУ

Заяву Міноборони РФ спростували відразу три українських джерела — боєць ЗСУ, Генштаб і південне командування. За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, протягом останніх днів ворог штурмував село сім разів.

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Українські війська продовжують втримувати село Роботине на Запорізькому напрямку. Заяви росіян про окупацію населеного пункту є неправдивими. Село і далі під контролем бійців ЗСУ, які відбили усі атаки противника. Про ситуацію на південному напрямку розповів речник керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі порталу "Укрінформ".

Плетенчук заявив, що протягом минулих трьох діб ЗС РФ сім разів штурмували Роботине. Усі російські штурми відбили бійці ЗСУ і село перебуває під повним контролем України. Крім того, були штурми і зранку 15 травня. Однак ворог не досягнув успіху і відійшов, зазнавши втрат. Повідомлення російських пропагандистів про окупацію села є фейком, запевнив речник південного командування.

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"Російські пропагандистські пабліки вчергове розповсюдили фейк щодо нібито захоплення Роботиного. Наразі повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності, незважаючи на численні штурми цього населеного пункту", — сказав він.

Зазначимо, вдень 15 травня Міноборони РФ заявило про окупацію села Роботиного на Запорізькому відтинку фронту. Речник російського командування повідомив, що населений пункт начебто потрапив під контроль підрозділів угрупування "Днепр". Тим часом Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив можливе просування ворога. У ранковому звіті українського командування вказувалось, що бійці успішно відбили штурми ворога, який намагався просунутись від Новопрокопівки на північ у Роботине. Крім того, на онлайн-карті бойових дій DeepState не позначено змін на цій ділянці фронту. Останні зміни, які там відбулись — атаки ЗС РФ на північ від Вербового та просування на відстань до 1 км.

Інформацію про "успіхи" росіян у Роботиному також спростував боєць з позивним "Алекс". За його словами, там воюють "байкери" ЗС РФ, а українські військові контролюють усі в'їзди у населений пункт.

Нагадуємо, починаючи з 10 травня, триває наступу РФ на Харків. Ворог окупував село Лук'янці та підходить до Липців, розповіли бійці ЗСУ. Також є просування росіян у Вовчанську: тривають бої на північно-західних околицях, повідомив Генштаб.