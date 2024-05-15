ВС РФ попытались захватить Работино: появилась реакция ВСУ

Заявление Минобороны РФ опровергли сразу три украинских источника — боец ВСУ, Генштаб и южное командование. По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, за последние дни враг штурмовал село семь раз.

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Украинские войска продолжают удерживать село Роботино на Запорожском направлении. Заявления россиян об оккупации населенного пункта являются ложными. Село и дальше под контролем бойцов ВСУ, которые отбили все атаки противника. О ситуации на южном направлении рассказал представитель руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии порталу "Укринформ".

Плетенчук заявил, что за прошедшие трое суток ВС РФ семь раз штурмовали Роботино. Все российские штурмы отбили бойцы ВСУ и село находится под полным контролем Украины. Кроме того, были штурмы и утром 15 мая. Однако враг не достиг успеха и отошел, понеся потери. Сообщение российских пропагандистов об оккупации села является фейком, заверил представитель южного командования.

"Российские пропагандистские паблики в очередной раз распространили фейк о якобы захвате Работино. Сейчас сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, несмотря на многочисленные штурмы этого населенного пункта", — сказал он.

Отметим, днем 15 мая Минобороны РФ заявило об оккупации села Работино на Запорожском отрезке фронта. Представитель российского командования сообщил, что населенный пункт якобы попал под контроль подразделений группировки "Днепр". Тем временем Генштаб ВСУ официально не подтвердил возможное продвижение врага. В утреннем отчете украинского командования указывалось, что бойцы успешно отбили штурмы врага, который пытался продвинуться от Новопрокоповки на север в Работино. Кроме того, на онлайн-карте боевых действий DeepState не обозначены изменения на данном отрезке фронта. Последние изменения, которые там произошли — атаки ВС РФ к северу от Вербового и продвижение на расстояние до 1 км.

Информацию об "успехах" россиян в Работино также опроверг боец с позывным "Алекс". По его словам, там воюют "байкеры" ВС РФ, а украинские военные контролируют все въезды в населенный пункт.

Напоминаем, начиная с 10 мая, продолжается наступление РФ на Харьков. Враг оккупировал село Лукьянцы и подходит к Липцам, рассказали бойцы ВСУ. Также есть продвижение россиян в Волчанске: продолжаются бои на северо-западных окраинах, сообщил Генштаб.