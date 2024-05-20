"Мы покидаем Нигер": США начали вывод войск из важной страны Африки

После летнего переворота 2023 года Нигером правит военная хунта, которая сначала изгнала французские войска, а теперь и американские.

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Соединенные Штаты начали вывод войск из Нигера после хаотичной многомесячной саги. Об этом сообщает Defense News.

19 мая Нигер и США объявили, что все американские войска должны вывести до 15 сентября 2024 года. Еще недавно там базировалось более 1000 американских сотрудников на авиабазе, которая обошлась в более 100 млн долларов и находится в центре Нигера.

"Это плохой результат. Мы покидаем Нигер после значительных инвестиций и много времени, вложенного в партнерство", — заявил один из американских чиновников.

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После переворота в Нигере, который произошел летом 2023 года, руководить страной начал Национальный совет по защите родины (военная хунта). США не назвали это государственным переворотом, до октября 2023 года. Затем хунта заставила Францию покинуть страну. То же самое сказали и Соединенным Штатам.

В мае происходили переговоры между США и Нигером об условиях вывода войск из страны. Нигер согласился предоставить защиту американским военным и помочь перевезти материально-техническое обеспечение. Сейчас страну уже покинуло около 100 человек второстепенного персонала. В Минобороны подтвердили, что уже продолжается вывод персонала из США.

США уже вывели все чувствительное оборудование в другие места, принадлежащие Командованию США в Африке. Однако часть оборудования, которую будет слишком дорого вывозить, планируется оставить в Нигере. Транспортировка происходит по воздуху, поэтому это дорогостоящий процесс.

Напомним, 3 мая стало известно, что на базу США в Нигере зашли российские военные. Их численность — около 60 бойцов.