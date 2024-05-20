"Ми залишаємо Нігер": США розпочали виведення військ з важливої країни Африки

Після літнього перевороту 2023 року Нігером править військова хунта, яка спочатку вигнала французькі війська, а тепер і американські.

Related video

Сполучені Штати розпочали вивід військ з Нігеру після хаотичної багатомісячної саги. Про це повідомляє Defense News.

19 травня Нігер та США оголосили, що всі американські війська мають вивести до 15 вересня 2024 року. Ще донедавна там базувалося понад 1000 американських співробітників на авіабазі, яка коштувала понад 100 млн доларів й знаходиться в центрі Нігеру.

"Це поганий результат. Ми залишаємо Нігер після значних інвестицій і багато часу, вкладеного в партнерство", — заявив один з американських чиновників.

Важливо

Нігер паде в руки РФ: США планують вивести війська з країни

Після перевороту у Нігері, який відбувся влітку 2023 року, керувати країною почала Національна рада із захисту батьківщини (військова хунта). США не назвали це державним переворотом, до жовтня 2023 року. Потім хунта змусила Францію покинути країну. Те саме сказали й Сполученим Штатом.

В травні відбувалися переговори між США та Нігером щодо умов виведення військ з країни. Нігер погодився надати захист американським військовим та допомогти перевезти матеріально-технічне забезпечення. Наразі країну вже покинуло близько 100 осіб другорядного персоналу. В Міноборони підтвердили, що вже триває виведення персоналу із США.

США вже вивели все чутливе обладнання в інші місця, що належать Командуванню США в Африці. Проте частина обладнання, яку буде занадто дорого вивозити, планується залишити в Нігері. Транспортування відбувається повітрям, тому це коштовний процес.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що на базу США в Нігері зайшли російські військові. Їхня чисельність — близько 60 бійців.