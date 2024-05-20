РФ планирует сбивать украинские дроны-камикадзе легкой авиацией, — Коваленко

Обозреватель иронизирует, что несмотря на наличие ЗРК "Тор-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1" оккупанты планируют сбивать дроны легким самолетом 1950-х годов.

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Российская армия планирует привлечь легкие самолеты для борьбы с украинскими дронами-камикадзе, которые регулярно атакуют российские НПЗ. Об этом сообщает военно-политический аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

В апреле украинские военные впервые использовали легкую авиацию для перехвата российского дрона "Орлан-10". Теперь россияне хотят унаследовать украинский опыт. На аэродроме "Великое Грызлово" в Подмосковье резко увеличилось количество вылетов самолета Cessna 172 Skyhawk. По мнению обозревателя, это свидетельствует, что РФ планирует в ближайшее время сбивать украинские дроны легкой авиацией, а не "хвалеными" ЗРПК "Панцирь-С1" или "Тор-М2".

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Также Коваленко иронизирует, что оккупанты решили сбивать дроны не своими "высокодуховными" вертолетами Ми-28 или Як-130, которые "не имеют аналогов в мире", а самолетом 1950-х годов Cessna 172. Он отмечает, что самолет производится американской компанией Cesna. Также известно, что это самый массовый самолет в истории авиации. С 1950-х годов было построено более 43 000 единиц.

Напомним, 29 апреля СМИ писали, о чем свидетельствует применение Як-52 против российских дронов в Одесской области.

27 апреля в Одесской области Як-52 сбил российский дрон "Орлан".