РФ планує збивати українські дрони-камікадзе легкою авіацією, – Коваленко

Оглядач іронізує, що попри наявність ЗРК "Тор-М2" та ЗРГК "Панцирь-С1" окупанти планують збивати дрони легким літаком 1950-х років.

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Російська армія планує залучити легкі літаки для боротьби з українськими дронами-камікадзе, які регулярно атакують російські НПЗ. Про це повідомляє військово-політичний аналітик "Інформаційного супротиву" Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.

В квітні українські військові вперше використали легку авіацію для перехоплення російського дрона "Орлан-10". Тепер росіяни хочуть успадкувати український досвід. На аеродромі "Велике Гризлово", що в Підмосковʼї різко збільшилася кількість вильотів літака Cessna 172 Skyhawk. На думку оглядача, це свідчить, що РФ планує найближчим часом збивати українські дрони легкою авіацією, а не "хваленими" ЗРГК "Панцирь-С1" або "Тор-М2".

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Також Коваленко іронізує, що окупанти вирішили збивати дрони не своїми "високодуховними" гелікоптерами Мі-28 чи Як-130, яким "не існує аналогів у світі", а літаком 1950-х років Cessna 172. Він зауважує, що літак виробляється американською компанією Cesna. Також відомо, що це є наймасовіший літак в історії авіації. З 1950-х років було збудовано понад 43 000 літаків.

Нагадаємо, 29 квітня ЗМІ писали, про що свідчить застосування Як-52 проти російських дронів в Одеській області.

27 квітня в Одеській області Як-52 збив російський дрон "Орлан".