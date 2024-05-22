Украина уничтожает российские корабли быстрее, чем РФ их строит, — Forbes

Украинские Силы обороны имеют большой спектр ударных средств, которые могут бить по российским кораблям, в том числе новейших.

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Украина потопила российский ракетный корабль "Циклон", который поступил на вооружение Черноморского флота в июле 2023 года. В строю корабль успел пробыть меньше, чем год. Об этом сообщает Forbes.

"Циклон" строился на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированном Крыму. Сейчас он потоплен в бухте Севастополя в 240 км от линии фронта. Спутниковые снимки подтвердили, что "Циклон" пошел на дно.

Руководство российского флота должно быть очень обеспокоено такими событиями, потому что Украина выбивает корабли быстрее, чем они строятся, или усилить их другими региональными флотами.

Всего Черноморский флот должен получить семь ракетных кораблей проекта "Каракурт". "Циклон" стал первым, который поступил во флот. Далее был "Аскольд", который уже тоже поражен ракетами в Крыму.

Украина бьет российский Черноморский флот с февраля 2022 года. За это время потоплено около 15 кораблей из имеющихся довоенных 30 больших кораблей и еще несколько было повреждено. Пополнять потери РФ не способна, потому что Турция закрыла проход Босфорским проливом для военных кораблей. Единственным вариантом для оккупантов является переброска небольших кораблей через реки или строить их на верфях на временно оккупированных территориях.

Более того, Украина в апреле смогла сделать диверсию на российском ракетном корвете "Серпухов" в Калининграде на Балтийском море. Корвет типа "Буян" был одним из немногих, которые РФ могла перебросить в Черное море через каналы, Волгу и Дон.

Сейчас РФ еще строит пять "Каракуртов" в Крыму и на Волге. Автор считает, что Украина будет бить и по ним, когда РФ их достроит. Для ударов по российскому флоту Силы обороны имеют значительный арсенал:

АТАКМС;

Strom Shadow/SCALP-EG;

украинский "Нептун";

морские дроны;

противокорабельные Harpoon и "Нептун".

Напомним, 21 мая в Генштабе подтвердили, что ВСУ уничтожили последний носитель крылатых ракет в Крыму.

20 мая СМИ писали, что ATACMS потопили российский малый ракетный корабль "Циклон" в Севастополе.