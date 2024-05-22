Україна знищує російські кораблі швидше, ніж РФ їх будує, – Forbes

Українські Сили оборони мають великий спектр ударних засобів, які можуть бити по російських кораблях, зокрема найновіших.

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Україна потопила російський ракетний корабель "Циклон", який надійшов на озброєння Чорноморського флоту в липні 2023 року. В строю корабель встиг пробути менше, ніж рік. Про це повідомляє Forbes.

"Циклон" будувався на суднобудівному заводі "Залив" в тимчасово окупованому Криму. Зараз його потоплено в бухті Севастополя за 240 км від лінії фронту. Супутникові знімки підтвердили, що "Циклон" пішов на дно.

Керівництво російського флоту має бути дуже стурбовано такими подіями, бо Україна вибиває кораблі швидше, ніж вони будуються, або підсилити їх іншими регіональними флотами.

Усього Чорноморський флот має отримати сім ракетних кораблів проєкту "Каракурт". "Циклон" став першим, який надійшов у флот. Далі був "Аскольд", який вже теж уражено ракетами в Криму.

Україна бʼє російський Чорноморський флот з лютого 2022 року. За цей час потоплено приблизно 15 кораблів з наявних довоєнних 30 великих кораблів і ще кілька було пошкоджено. Поповнювати втрати РФ не здатна, бо Туреччина закрила прохід Босфорською протокою для військових кораблів. Єдиним варіантом для окупантів є перекидання невеликих кораблів через річки або будувати їх на корабельнях на тимчасово окупованих територіях.

Ба більше, Україна у квітні змогла зробити диверсію на російському ракетному корветі "Серпухов" у Калінінграді на Балтійському морі. Корвет типу "Буян" був одним з небагатьох, які б РФ могла перекинути до Чорного моря через канали, Волгу та Дон.

Зараз РФ ще будує пʼять "Каракуртів" у Криму та на Волзі. Автор вважає, що Україна буде бити і по них, коли РФ їх добудує. Для ударів по російському флоту Сили оборони мають значний арсенал:

ATACMS;

Strom Shadow/SCALP-EG;

український "Нептун";

морські дрони;

протикорабельні Harpoon та "Нептун".

Нагадаємо, 21 травня в Генштабі підтвердили, що ЗСУ знищили останній носій крилатих ракет у Криму.

20 травня ЗМІ писали, що ATACMS потопили російський малий ракетний корабель "Циклон" в Севастополі.