Британия и союзники передают Украине пакет военной помощи на €217 млн: на что пойдут деньги

По словам британского министра обороны Гранта Шеппса, новый пакет поможет защитить инфраструктуру Украины. В частности, ВСУ получат радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы.

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Великобритания и западные союзники передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму свыше 217 млн евро в рамках международного фонда IFU. По словам британского министра обороны Гранта Шеппса, помощь направлена на усиление воздушной и морской обороны. Об этом сообщает издание Forces Net.

"Международный фонд для Украины (IFU) предоставляет жизненно важную поддержку ВСУ для удовлетворения их срочных потребностей в боеспособности. Она включает больше систем ПВО для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления Военно-Морских Сил", — заявил Шеппс.

По словам главы оборонного ведомства, выделенные средства помогут украинцам защитить инфраструктуру страны. В частности, на радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на выделено 81 млн евро. Еще 110 млн евро выделяются на малые катера, разведывательные дроны и беспилотные надводные корабли.

Также Шеппс добавил, что благодаря более чем 900 миллионам фунтов стерлингов средств, собранных между Великобританией и союзниками от Европы до Тихого океана, IFU продолжает доказывать силу поддержки во всем мире борьбы Украины за защиту свободы и демократии.

По этому случаю обозреватели "Милитарного" отметили одну деталь относительно морских беспилотников, которые могут быть построены по украинским проектам.

"Не исключено, что надводные суда без экипажа будут построены по украинским проектам ударных морских дронов. Сейчас украинские Силы обороны используют морские дроны для широкого спектра задач — от прямых ударов по кораблям России до поражения авиации", — отметили в издании.

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Британия имеет доказательства, что Китай готовит поставки вооружия в РФ, — Шаппс

Напомним 19 мая стало известно, что Великобритания "в спешке" предоставила Украине военную помощь. Сообщалось, что речь идет о 80 единицах ракет, 1 млн боеприпасов и 20 защищенных десантных машин "Викинг".