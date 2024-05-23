Непосильная задача: глава Сумской МВА оценил вероятность наступления россиян

По мнению руководителя МВА Алексея Дрозденко, по состоянию на сейчас наступление является непосильным для врага, поскольку это не приведет к ожидаемым успехам.

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Россия не оставляет намерений по наступлению на Сумскую область, однако оккупация Сум является непосильной задачей для врага. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил начальник Сумской городской военной администрации (МВА) Алексей Дрозденко.

По его словам, захватчики на самом деле накапливают силы. Данные разведки свидетельствуют о том, что враг не имеет бронированной техники. В то же время наращивается личный состав.

К тому же глава МВА отметил, что на сегодня наступление является непосильным для врага, потому что это не приведет к каким-то успехам. Дрозденко также сравнил ситуацию с наступлением на Харьковскую область. Незначительные успехи россияне обошлись для них существенными потерями. Поэтому в случае наступления на Сумы, у врага не было бы шансов дойти до города.

Обстрелы Сум россиянами

Отдельно Дрозденко объяснил, что городу не угрожает артиллерия оккупантов. По его словам, для этого необходимо, чтобы оккупанты подогнали ее на расстояние до 10 км от Сум, или же еще ближе.

"Сейчас это невозможно, поэтому артиллерия — нет. С воздуха да, но видя последние новости и подтверждения из тех или иных военных подразделений, относительно пилотов обученных на F16 и самолетов, то я уже в ожидании, что даже в воздухе нам станет проще, именно с носителями КАБов", — отметил он.

Напомним, что 14 мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска могут начать наступление на Сумскую область. Цель этих действий — отвлечь ВСУ с других направлений.

Также Фокус писал, что, по словам генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса, Вооруженные силы Российской Федерации могут начать пограничные бои в Сумской и Харьковской областях.