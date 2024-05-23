Непідсильне завдання: голова Сумської МВА оцінив вірогідність наступу росіян

На думку керівника МВА Олексія Дрозденка, станом на зараз наступ є непідсильним для ворога, оскільки це не призведе до очікуваних успіхів.

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Росія не полишає намірів щодо наступу на Сумську область, однак окупація Сум є непідсильною задачею для ворога. Про це у коментарі "Суспільному" заявив начальник Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексій Дрозденко.

За його словами, загарбники насправді накопичують сили. Дані розвідки свідчать про те, що ворог не має броньованої техніки. Водночас нарощується особовий склад.

До того ж очільник МВА відзначив, що на сьогодні наступ є непідсильним для ворога, тому що це не призведе до якихось успіхів. Дрозденко також порівняв ситуацію з наступом на Харківську область. Незначні успіхи росіяни обійшлись для них суттєвими втратами. Тому у випадку наступу на Суми, у ворога не було б шансів дійти до міста.

Обстріли Сум росіянами

Окремо Дрозденко пояснив, що місту не загрожує артилерія окупантів. За його словами, для цього необхідно, щоб окупанти підігнали її на відстань до 10 км від Сум, або ж ще ближче.

"Зараз це неможливо, тому артилерія — ні. З повітря так, але бачачи останні новини і підтвердження з тих чи інших військових підрозділів, щодо пілотів навчених на F16 і літаків, то я вже в очікуванні, що навіть в повітрі нам стане простіше, саме з носіями КАБів", — зауважив він.

Нагадаємо, що 14 травня глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська можуть розпочати наступ на Сумську область. Мета цих дій – відвернути ЗСУ з інших напрямків.

Також Фокус писав, що, за словами генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, Збройні сили Російської Федерації можуть розпочати прикордонні бої в Сумській та Харківській областях.