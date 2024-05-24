ВСУ имеют успехи возле Лукьянцев и Кременной, а ВС РФ продвигаются под Часовым Яром, — ISW

По словам аналитиков, российский военкор опроверг заявление Министерства обороны РФ от 20 мая о захвате Белогоровки. По его словам, войска добились лишь ограниченного продвижения ценой значительных людских потерь.

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Украинские силы недавно заняли небольшую территорию к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских атак. Геолоцированные кадры за 22 мая показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Лукьянцов. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 23 мая.

Сообщалось о контратаках ВСУ возле Липцов и Глубокого. Источники РФ утверждали, что ВС РФ продвинулись на глубину до 500 метров в районе Липцов, однако ISW не увидел визуального подтверждения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ перешли к активной обороне в районе Липцов.

23 мая российские войска продолжили наземные атаки в Волчанске и окрестностях, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские военкоры утверждали, что ВС РФ продвинулись на глубину до 400 метров в пределах Волчанска, в ISW не нашли подтверждений. Другой известный российский военкор утверждает, что боевые действия в Волчанске переходят к позиционному этапу.

Купянск на карте

По словам Сырского, российские войска сейчас "увязли" в уличных боях в Волчанске, несмотря на первоначальные тактические успехи.

Продвижение ВСУ у Кременной

Украинские силы недавно незначительно продвинулись к югу от Кременной на фоне российских атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 23 мая, показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись к северу от Белогоровки. По словам Сырского, российские войска продолжают наступление в лесных массивах к северу от Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону в районе Кисловки (к юго-востоку от Купянска), чтобы выйти к реке Оскол.

Бахмут на карте

Один из российских военкоров заявил, что ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожной линии севернее Кисловки в направлении Ивановки. Российский блогер опроверг заявление Министерства обороны РФ от 20 мая о захвате Белогоровки. По его словам, российские войска добились лишь ограниченного продвижения ценой значительных людских потерь.

Теряли по несколько сотен военнослужащих в день и временно приостановили наступление на Белогоровку в конце апреля, но возобновили атаки в начале мая после прибытия в этот район подкрепления.

Российские войска недавно продвинулись на Сиверском направлении, к северу от Берестового. В генштабе Украины 22 мая сообщили, что отразили атаки российских войск в районе Верхнекамского.

Часов Яр

Часов Яр на карте

Сообщается, что 23 мая российские войска продвинулись в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Министерство обороны РФ заявило, что российские войска захватили Андреевку. Военкоры сообщали о наступлении на северо-восточную окраину микрорайона "Канал", внутри района и возле "Нового" микрорайона. По словам одного из военкоров, продвижение составило до 800 метров на глубину и на 1,55 км в ширину. Главнокомандующий Сырский заявил, что российские войска пытаются захватить Часов Яр "любой ценой" и используют в этом районе танки Т-90 и боевые машины пехоты.

Авдеевка

Российские войска недавно продвинулись к западу и северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 23 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что украинские войска наносят удар по российскому пункту снабжения боеприпасами на северо-западе Уманского.

Очеретино на карте

Войска РФ недавно продвинулись на юго-запад и восток Красногоровки и в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей. На геолоцированных кадрах российские войска на мотоциклах продвинулись в центр Старомайорского. Штурмовые группы используют мотоциклы возле Старомайорского, потому что они позволяют эффективнее уклоняться от ударов дронов и артиллерии.

Представитель украинского подразделения, действующего вблизи Работино, заявил 22 мая, что украинские силы контролируют эту территорию.

23 мая украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжают наступление на украинские позиции на левобережье Херсонской области, в том числе в районе Крынок.

Напомним, что, по данным DeepState, ВС РФ продвинулись у Очеретино, интенсивные бои идут еще возле пяти населенных пунктов.

Также сообщалось, что, по данным FT, РФ объявит новую волну мобилизации к концу 2024 года.