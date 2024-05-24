ЗСУ мають успіхи біля Лук'янців і Кремінної, а ЗС РФ просуваються під Часовим Яром, — ISW

За словами аналітиків, російський військкор спростував заяву Міністерства оборони РФ від 20 травня про захоплення Білогорівки. За його словами, війська домоглися лише обмеженого просування ціною значних людських втрат.

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Українські сили нещодавно зайняли невелику територію на північ від Харкова на тлі російських атак. Геолоковані кадри за 22 травня показують, що ЗСУ нещодавно незначно просунулися на південний схід від Лук'янців. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 23 травня.

Повідомлялося про контратаки ЗСУ біля Липців і Глибокого. Джерела РФ стверджували, що ЗС РФ просунулися на глибину до 500 метрів у районі Липців, однак ISW не побачив візуального підтвердження. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗС РФ перейшли до активної оборони в районі Липців.

23 травня російські війська продовжили наземні атаки у Вовчанську та околицях, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські військкори стверджували, що ЗС РФ просунулися на глибину до 400 метрів у межах Вовчанська, в ISW не знайшли підтверджень. Інший відомий російський військкор стверджує, що бойові дії у Вовчанську переходять до позиційного етапу.

Куп'янськ на карті

За словами Сирського, російські війська зараз "загрузли" у вуличних боях у Вовчанську, попри початкові тактичні успіхи.

Просування ЗСУ біля Кремінної

Українські сили нещодавно незначно просунулися на південь від Кремінної на тлі російських атак уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 23 травня. Геолоковані кадри, опубліковані 23 травня, показують, що ЗСУ нещодавно незначно просунулися на північ від Білогорівки. За словами Сирського, російські війська продовжують наступ у лісових масивах на північ від Куп'янська і намагаються прорвати українську оборону в районі Кислівки (на південний схід від Куп'янська), щоб вийти до річки Оскіл.

Бахмут на карті

Один із російських військкорів заявив, що ЗС РФ просуваються вздовж залізничної лінії на північ від Кислівки в напрямку Іванівки. Російський блогер спростував заяву Міністерства оборони РФ від 20 травня про захоплення Білогорівки. За його словами, російські війська домоглися лише обмеженого просування ціною значних людських втрат.

Втрачали по кілька сотень військовослужбовців на день і тимчасово призупинили наступ на Білогорівку наприкінці квітня, але відновили атаки на початку травня після прибуття в цей район підкріплення.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, на північ від Берестового. У генштабі України 22 травня повідомили, що відбили атаки російських військ у районі Верхньокамського.

Часів Яр

Часів Яр на карті

Повідомляється, що 23 травня російські війська просунулися в районі Часового Яру, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська захопили Андріївку. Військкори повідомляли про наступ на північно-східну околицю мікрорайону "Канал", усередині району і біля "Нового" мікрорайону. За словами одного з військкорів, просування становило до 800 метрів на глибину і на 1,55 км завширшки. Головнокомандувач Сирський заявив, що російські війська намагаються захопити Часів Яр "за будь-яку ціну" і використовують у цьому районі танки Т-90 і бойові машини піхоти.

Авдіївка

Російські війська нещодавно просунулися на захід і північний захід від Авдіївки на тлі російських наступальних операцій у цьому районі 23 травня. Геолоковані кадри, опубліковані 22 травня, показують, що українські війська завдають удару по російському пункту постачання боєприпасів на північному заході Уманського.

Очеретине на карті

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід і схід Красногорівки та в прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей. На геолокованих кадрах російські війська на мотоциклах просунулися в центр Старомайорського. Штурмові групи використовують мотоцикли біля Старомайорського, тому що вони дають змогу ефективніше ухилятися від ударів дронів і артилерії.

Представник українського підрозділу, що діє поблизу Роботиного, заявив 22 травня, що українські сили контролюють цю територію.

23 травня український Генштаб повідомив, що російські війська продовжують наступ на українські позиції на лівобережжі Херсонської області, зокрема в районі Кринок.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗС РФ просунулися біля Очеретиного, інтенсивні бої тривають ще біля п'яти населених пунктів.

Також повідомлялося, що, за даними FT, РФ оголосить нову хвилю мобілізації до кінця 2024 року.