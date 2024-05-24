Для нового наступу: РФ оголосить нову хвилю мобілізації до кінця 2024 року, — FT

За словами журналістів, незважаючи на важкі втрати, російська армія зараз на 15% більша, ніж у момент початку повномасштабного вторгнення.

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До кінця 2024 року або до початку 2025-го в Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації". Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, у вересні 2022 року глава Кремля Володимир Путін підписав указ про призов на військову службу 300 000 осіб. Такий захід викликав серйозні хвилювання в російському суспільстві.

У матеріалі йдеться, що відтоді Кремль намагається переконувати чоловіків підписувати контракти. За оцінками міністерства оборони Великої Британії, РФ вдавалося вербувати близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.

Видання пише, що, попри важкі втрати, російська армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Фінансові стимули, які підняли зарплати російських військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні чоловіків вирушити на війну в Україну.

Олександр Литвиненко, голова Ради національної безпеки і оборони України, повідомив журналістам, що минулого року Росія завербувала понад 385 000 солдатів.

Як розповів командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко, ЗС РФ продовжують штурмувати українські позиції всім доступним їй особовим складом.

"Противник має у своєму розпорядженні величезні економічні, військово-промислові та кадрові ресурси", — розповів він.

За його словами, Україна платить дуже високу ціну, щоб утримувати оборону. ЗС РФ винесли уроки з помилок, а тому повернулися до військового підходу радянського зразка.

У матеріалі йдеться про те, що для збереження переваги на полі бою, Росії, можливо, незабаром доведеться вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів. Без цього кроку також неможливий новий великий наступ.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", — сказало журналістам джерело.

За його словами, російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ зросли на 180 підрозділів за 2 роки. Так, російська армія збільшилася щонайменше на 14 бригад і 35 батальйонів за два роки війни, свідчать дані експертів. Підрозділи формувалися на основі добровольців із середовища ув'язнених та ексвійськових, які вирішили повоювати за гроші.