Агітують мобілізовуватися: окупанти в Криму садять волонтерів у військоматах, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, Москва наказала окупаційній владі Криму знайти щонайменше 2700 осіб, які підпишуть контракт із Міністерством оборони РФ.

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Окупаційна влада в Криму змушує волонтерів працювати у військкоматах і розповідати військовозобов'язаним про переваги служби в збройних силах Росії. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Колаборанти залучають до пропагандистської кампанії війни волонтерів. Відтепер у кожному комісаріаті працюватиме по два волонтери, які розповідатимуть про всі принади стати добривом для українських чорноземів кожному добровольцю", — ідеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що з Москви надійшов наказ про те, що не менш ніж 2700 осіб з тимчасово окупованого Криму мають підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

"Утім, охочих воювати проти України на кримських територіях вдень зі свічкою не знайти", — зазначили в ЦНС.

Саме тому, на думку Центру національного спротиву, окупаційній владі доводиться залучати волонтерів.

Також на тимчасово окупованих територіях України відбувається і мобілізація, заявили в ЦНС.

"У межах примусової паспортизації росіяни також змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових "військкоматів", водночас заперечуючи мобілізацію", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада заборонила "поліцейським" носити форму у вільній від роботи час, оскільки бояться, що на них скоюватимуть напади.

15 травня ЦНС заявив, що російські окупаційні війська змушені збільшувати кількість приміщень під морги. Часто ними стають непристосовані для цього будівлі без відповідного обладнання.