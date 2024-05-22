Партизани в Криму зафіксували окупантів із Ленінградського військового округу (фото)

У Джанкої помітили військових із Ленінградської області. Їх перекинули туди за 2,5 тис. км.

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У місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму були помічені російські військові та техніка з розпізнавальними знаками Ленінградського військового округу. Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".

"Під час розвідки Джанкоя агенти руху виявили перекидання військових підрозділів із Ленінградського військового округу", — ідеться в повідомленні.

Не виключено, що через великі втрати в районі Кринків Херсонської області Міноборони РФ змушене задіяти всі можливі ресурси для компенсації втрат у живій силі та техніці, припускають в "Атеш".

Варто зазначити, що ЛенВО було розформовано 2010 року і знову створено 2024 року на тлі вступу Фінляндії до НАТО. Штаб округу розташований у Санкт-Петербурзі, тобто приблизно за 2,5 тис. км від Джанкоя.

Нагадаємо, 16 травня партизанський рух "Атеш" повідомив, що в Криму було влучання в головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек", де зберігалися снаряди і ракети для ворожих літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31.

Також "Атеш" повідомляв, що російська армія на території тимчасово окупованого Криму та інших непідконтрольних Україні територіях відчуває дефіцит у техніці та паливі.

Крім того, у квітні кримські партизани виявили системи російських ППО в Севастополі, які окупанти розмістили біля житлових будинків, а також на околицях і в передмісті.